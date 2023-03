株式会社 LIVE SPORTS MEDIA(本社:東京都港区、以下LSM)が運営する「SPOTV NOW(スポティービーナウ)」は、3月31日 (金) より開幕を迎える2023シーズンMLBを更に盛り上げるべく、「MLBエキサイトSATURDAY」と題してSPOTV NOWオリジナル企画を4月8日(土) より、毎週土曜日の大谷翔平選手所属エンゼルス戦を中心に、元MLB選手達の五十嵐亮太さん、森繁和さん、村上雅則さん、マック鈴木さんを初め豪華解説陣の生解説を配信決定!

「MLBエキサイトSATURDAY」では歴代メジャーリーグベースボール(以下MLB)で活躍した日本人選手が、独自の目線で、今シーズン更なる活躍が期待される大谷翔平選手所属のロサンゼルス・エンゼルス戦の解説をSPOTV NOWでライブ中継でお届けいたします。MLBを経験したことのある選手達だからこその裏話、日本プロ野球との違いや、選手目線からMLBで戦う難しさや秘訣を徹底解説!またMLBで今季から採用される新ルールのピッチクロック、守備シフト制限、ベースの拡大により試合のスピード、出塁率の向上や新たな心理戦が行われると予想される試合を元MLB選手達が解説します。またシーズンを通して他にも多くの歴代のMLB日本人選手にご出演いただく予定ですので乞うご期待ください。

今シーズンの大谷翔平選手が所属するエンゼルス戦全試合を配信決定!エンゼルス戦が全試合観られるサービスとして最安値でお届けします!そして今なら初回登録で初月費全額キャッシュバックキャンペーン中!

「SPOTV NOW」では大谷翔平選手所属のロサンゼルス・エンゼルス戦を全試合どこよりも安い価格でライブ中継し、その他日本人選手を中心に毎日最大8試合配信します!より多くの野球・MLBファンにお楽しみいただくために日本語実況・解説を毎日最大で2試合配信予定です。またMLBデビューを果たす、レッドソックス所属:吉田正尚選手、アスレチックス所属:藤浪晋太郎選手、メッツ所属:千賀滉大選手や、MLBで活躍を広げるパドレス所属:ダルビッシュ有選手、カージナルス所属:ラーズ・ヌートバー選手、カブス所属:鈴木誠也選手、ブルージェイズ所属:菊池雄星選手やツインズ所属:前田健太選手の活躍を徹底生中継でお届けします!更に今ならMLB開幕の3月31日(金)まで新規登録で初月の月額費用(1,300円)を全額キャッシュバックするキャンペーンを実施中です。

※キャッシュバックキャンペーン適用には条件がございます。

詳しくはFAQ( spotvnow.jp/public/help/cs )ページをご確認ください。

■SPOTV NOW オリジナル企画について

「MLBエキサイトSATURDAY」

配信日:毎週土曜日 初回は4月8日(土) エンゼルス戦から!

解説(初回):五十嵐亮太

※今後も歴代MLB選手である森繁和さん、村上雅則さん、マック鈴木さんなどご出演予定

<五十嵐亮太氏コメント>

皆さんと共にSPOTV NOWを通してMLB・野球を盛り上げていけたらと思います。今年も選手達の熱いプレーに期待しましょう!

■「MLBエキサイトSATURDAY」の直近配信スケジュール

4/8(土) 10:38 エンゼルス (大谷翔平選手) vs ブルージェイズ 実況:節丸 解説:五十嵐

4/15(土) 08:10 レッドソックス (吉田正尚選手)vs エンゼルス (大谷翔平選手) 実況:石黒 解説:森

4/22(土) 10:38 エンゼルス (大谷翔平選手) vs ロイヤルズ 実況:近藤 解説:五十嵐

4/29(土) 09:10 ブリュワーズ vs エンゼルス (大谷翔平選手) 実況:石黒 解説:森

