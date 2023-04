前節、15試合ぶりに先発に復帰したジェズス。2ゴールを挙げて復活をアピールした @Getty Images

プレミアリーグは第29節では首位アーセナル、2位マンチェスター・シティがともに勝利。ニューカッスルはマンチェスター・ユナイテッドとの上位対決を制し、トッテナムがエヴァートンに引き分けたこともあって3位に浮上した。ブライトンは三笘薫がリーグ戦7ゴール目を決めたが、ブレントフォードに3-3で引き分けた。

4月8日、9日には第30節が行われる。アーセナルはアウェイでリヴァプールと対戦する。アーセナルはリーグ戦で6連勝中と波に乗るが、リヴァプールの本拠地アンフィールドは2012年9月以降、勝利を挙げられていない鬼門中の鬼門。8ポイント差で2位につけるマンチェスター・Cは消化が1試合少なく、今月末には直接対決も控えているため、この試合ではこれまでの苦手意識を払拭する必要がある。

マンチェスター・Cはアウェイで最下位サウサンプトンと対戦する。リーグ戦第10節で対戦した際には4-0で快勝した相手だが、前節のリヴァプール戦ではノルウェー代表FWアーリン・ハーランドが鼠径部のケガで、イングランド代表MFフィル・フォーデンが急性虫垂炎でともに欠場しており、彼らのコンディションも気になるところだ。

6位ブライトンはアウェイで5位トッテナムと対戦する。第29節で引き分けた後、4月4日には第7節延期分のブレントフォード戦が行われ、三笘がFWエヴァン・ファーガソンの先制点をアシスト。公式戦7試合連続でゴールかアシストを記録した三笘を筆頭に各選手が好調を維持しており、今節の上位対決も好試合が期待できる。

グレアム・ポッター監督が解任となり、フランク・ランパードが暫定監督として帰還したチェルシーは、アウェイでウルヴスと対戦。クラブレジェンドの復帰初戦でどのような戦いを見せるのか。リーグ戦3試合連続ノーゴールのマンチェスター・Uはエヴァートンをホームに迎える。

SPOTV NOWでは、第30節の全10試合をライブ配信予定。マンチェスター・U vs エヴァートン、ウルヴス vs チェルシー、リヴァプール vs アーセナル、トッテナム vs ブライトン、サウサンプトン vs マンチェスター・Cの5試合は日本語実況・解説つきで配信される。

そして、U-NEXTの「SPOTV NOWパック」をご利用の方は、U-NEXTでも全10試合をライブで視聴できる。

3月28日(火)よりU-NEXTの「SPOTV NOWパック」でプレミアリーグ、セリエA、MLBなどが楽しめる!

ABEMAでは、ABEMAプレミアム(有料)で4月8日(土)23:00キックオフのウルブス vs チェルシーおよび4月10日(月)0:30キックオフのリヴァプール vs アーセナル、ABEMA(無料)で4月8日(土)23:00キックオフのトッテナム vs ブライトンの試合が視聴できる。

4/8(土)20:30 マンチェスター・U vs エヴァートン

配信予定:【SPOTV NOW】実況:倉敷保雄 解説:水沼貴史

4/8(土)23:00 トッテナム vs ブライトン(三笘薫所属)

配信予定:【SPOTV NOW】実況:原大悟 解説:川勝良一、【ABEMA】実況:福田浩大 解説:鄭大世

4/8(土)23:00 ウルブス vs チェルシー

配信予定:【SPOTV NOW】実況:永田実 解説:ベン・メイブリー

4/8(土)23:00 アストン・ヴィラ vs ノッティンガム・フォレスト

配信予定:【SPOTV NOW】

4/8(土)23:00 ブレントフォードvs ニューカッスル

配信予定:【SPOTV NOW】

4/8(土)23:00 フラム vs ウェストハム

配信予定:【SPOTV NOW】

4/8(土)23:00 レスター vs ボーンマス

配信/放送予定:【SPOTV NOW】

4/9(日)1:30 サウサンプトン vs マンチェスター・C

配信/放送予定:【SPOTV NOW】実況:野村明弘 解説:粕谷秀樹

4/9(日)22:00 リーズ vs クリスタルパレス

配信/放送予定:【SPOTV NOW】

4/10(月)0:30 リヴァプール vs アーセナル(冨安健洋所属)

配信/放送予定:【SPOTV NOW】実況:下田恒幸 解説:林陵平、【ABEMA】実況:倉敷保雄 解説:ベン・メイブリー

*時刻はすべて日本時間