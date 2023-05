写真:エースのオシムヘン擁するナポリは今節で優勝を決められるか ©Getty Images

セリエAは、第32節では2位ラツィオがインテルに1-3と敗れ、ナポリは勝てば優勝という状況でサレルニターナとのホームゲームに挑んだが、1-1のドロー決着。スクデット獲得は次節以降に持ち越しとなった。また、3位ユヴェントスはボローニャと1-1で引き分け、直近の公式戦で5戦未勝利となっている。

5月3日から4日にかけては第33節が行われる。2位ラツィオは3日にホームでサッスオーロと対戦する。第27節から4連勝しながらその後、2連敗とやや足踏み状態にあり、優勝の可能性はごくわずかしか残されていないが、この試合に勝利しナポリに少しでもプレッシャーをかけたい。サッスオーロには第18節での対戦時に2-0で勝利しており、苦手意識はないはずだ。

ナポリは4日にアウェイでウディネーゼと対戦する。ラツィオ戦の結果次第では試合前に優勝が決まっている可能性があり、アウェイということで前節のように大勢のサポーターの前で戦うのは難しいかもしれないが、いずれにしても引き分け以上なら無条件で優勝が決まるというプレッシャーの少ない状態で戦うことができる。ウディネーゼは直近5試合で1勝1分け3敗、降格圏のクレモネーゼに勝利したのみとチーム状態は良好とは言えないだけに、しっかり勝利を収めてスクデット獲得に花を添えたい。

ラツィオを含む来シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ出場権争いは混戦が続いている。今節は、3位ユヴェントスはレッチェ、4位インテルはヴェローナ、5位ミランはクレモネーゼと、いずれも残留争いを演じるチームとの対戦となる。調子が上がらないユヴェントスに対し、インテルは前節ラツィオに逆転勝利、ミランは直近のリーグ戦で5戦無敗と勢いにやや差があるように見える。下位チームとの試合で取りこぼすようだと厳しい状況に追い込まれるだろう。

また、インテル、ミランと勝ち点57で並ぶ6位ローマは3連勝で10位に浮上したモンツァと対戦する。次節以降、難敵のインテルやボローニャとの対戦、UEFAヨーロッパリーグ準決勝など難しい戦いが続くことを考えると、彼らにとってもこの試合が踏ん張りどころとなる。

気になる視聴方法は、SPOTV NOWではヴェローナ vs インテル、ミラン vs クレモネーゼの2試合をライブ配信予定。

そして、U-NEXTの「SPOTV NOWパック」をご利用の方は、U-NEXTでも先の2試合をライブで視聴できる。

また、DAZNでは全10試合をライブ配信予定。

■セリエA 第33節 配信スケジュール

5/4(木)1:00 ユヴェントス vs レッチェ

【DAZN】実況:中村義昭

5/4(木)1:00 アタランタ vs スペツィア【DAZN】

5/4(木)1:00 サンプドリア vs トリノ【DAZN】

5/4(木)1:00 サレルニターナ vs フィオレンティーナ【DAZN】

5/4(木)4:00 モンツァ vs ローマ【DAZN】

5/4(木)4:00 ラツィオ vs サッスオーロ【DAZN】

5/4(木)4:00 ミラン vs クレモネーゼ

【SPOTV NOW】実況:北川義隆 解説:細江克弥

【DAZN】実況:八塚浩

5/4(木)4:00 ヴェローナ vs インテル

【SPOTV NOW】

【DAZN】実況:河村太朗

5/5(金)3:45 エンポリ vs ボローニャ【DAZN】

5/5(金)3:45 ウディネーゼ vs ナポリ

【DAZN】実況:北川義隆

*時刻はすべて日本時間、実況解説情報がない試合は英語実況にて配信予定。