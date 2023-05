写真:インテルはCL出場権確保、そして自身の得点王獲得に向けてエースの活躍に期待がかかる ©Getty Images

セリエAは、第34節では優勝を決めたナポリが本拠地スタディオ・ディエゴ・アルマンド・マラドーナに凱旋し、フィオレンティーナに1-0で勝利。上位対決ではユヴェントスがアタランタに、ミランがラツィオに、インテルがローマにそれぞれ勝利し、2位以下のUEFAチャンピオンズリーグ出場権争いは混戦模様となっている。また、サンプドリアのセリエB降格が決まった。

5月12日から15日にかけては第35節が行われる。ナポリはアウェイでモンツァと対戦。優勝が決まっており、アウェイゲームということもあって、これまで出場機会が少なかった選手にもチャンスが与えられるはず。一方でエースのヴィクター・オシムヘンは現在23ゴールと得点ランキングで首位に立っているが、2位ラウタロ・マルティネス(インテル)が4ゴール差に追い上げているため、個人タイトル獲得に向けて出場する可能性もある。

前節、2位に浮上したユヴェントスは残留争いを演じる19位クレモネーゼをホームに迎える。ミッドウィークにUEFAヨーロッパリーグの試合を戦い、中2日でこの試合に臨むためコンディション面では不安もあるが、下位チーム相手に取りこぼすわけにはいかない。リーグ戦では2連勝中と好調を維持しており、その2試合でともにゴールを決めているドゥザン・ヴラホヴィッチの得点力にも期待がかかる。

インテルはホームでサッスオーロと対戦する。公式戦6連勝、リーグ戦に限っても4連勝中と目下のところ絶好調で、3ポイント差のユヴェントスを追走するためにも確実に勝利を収めたい。こちらもUEFAチャンピオンズリーグの試合から中2日で、試合の3日後には再びCLの試合を迎える過密日程となるだけに、シモーネ・インザーギ監督がどのように選手をやりくりするのかに注目だ。

前節インテルに敗れた7位ローマは難敵ボローニャとのアウェイゲームに挑む。CL出場圏内にいる4位インテルとの勝ち点差は「5」となっており、これ以上、引き離されると厳しくなるため、とにかく勝ち続けるしかない。第16節で対戦した際には開始早々にPKで得点を奪い、相手にボールを支配されながらも逃げ切った。その勝負強さを発揮したいところだ。

気になる視聴方法は、SPOTV NOWではインテル vs サッスオーロ、ボローニャ vs ローマの2試合をライブ配信予定。

そして、U-NEXTの「SPOTV NOWパック」をご利用の方は、U-NEXTでも先の2試合をライブで視聴できる。

また、DAZNでは全10試合をライブ配信予定。

■セリエA 第35節 配信スケジュール

5/13(土)3:45 ラツィオ vs レッチェ【DAZN】

5/13(土)22:00 サレルニターナ vs アタランタ【DAZN】

5/14(日)1:00 スペツィア vs ミラン

【DAZN】実況:北川義隆

5/14(日)3:45 インテル vs サッスオーロ

【SPOTV NOW】

【DAZN】実況:加藤暁

5/14(日)19:30 ヴェローナ vs トリノ【DAZN】

【SPOTV NOW】

5/14(日)22:00 フィオレンティーナ vs ウディネーゼ【DAZN】

5/14(日)22:00 モンツァ vs ナポリ【DAZN】

5/15(月)1:00 ボローニャ vs ローマ

【SPOTV NOW】実況:北川義隆 解説:細江克弥

【DAZN】

5/15(月)3:45 ユヴェントス vs クレモネーゼ

【DAZN】実況:八塚浩

5/16(火)3:45 サンプドリア vs エンポリ【DAZN】

*時刻はすべて日本時間、実況解説情報がない試合は英語実況にて配信予定。