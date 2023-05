写真:CL準決勝で敗退したミランにとって、来季の出場権確保のためにも重要な一戦となる ©Getty Images

セリエAは、第35節ではナポリがモンツァとアウェイで対戦し、0-2で敗戦。2位以下ではユヴェントスがクレモネーゼに2-0で、インテルがサッスオーロに4-2で勝利したのに対し、ラツィオはレッチェに2-2で引き分け、ミランはスペツィアに0-2で敗れている。

5月20日から22日にかけては第36節が行われる。ナポリはホームに3位インテルを迎える。すでに優勝が決まり、モチベーション維持が難しいナポリに対し、インテルは来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権争いを繰り広げている最中。現在、公式戦8連勝中と絶好調で、勢いには差があると言える。インテルが5月16日にCL準決勝の試合を戦っており、中4日でこの試合を迎える点が懸念材料か。

2位ユヴェントスはアウェイでエンポリと対戦する。こちらもリーグ戦では3連勝中と好調だが、5月18日にヨーロッパリーグ準決勝の試合に挑み、延長戦までを戦い抜いた。そこから中3日でこの試合を迎えることになるためコンディショニングが難しく、しかもELの試合に敗れて今シーズンの無冠が確定したため、モチベーションが下がっている可能性もある。それでも今の順位をキープするためには負けられない試合となる。

4位ラツィオはウディネーゼとアウェイで対戦。直近5試合で1勝1分け3敗とやや失速気味となっており、ここが踏ん張りどころだ。リーグ戦におけるウディネーゼ戦は直近3試合連続ドローとなっており、苦戦は免れないだろう。

5位ミランはセリエB降格が決まったサンプドリアとホームで対戦。公式戦3連敗中、しかも3戦連続ノーゴールと苦境に立たされているだけに、ホームで最下位チームをたたいて最終盤に向けて勢いを取り戻したいところだ。

6位ローマはホームでサレルニターナと対戦。ELでは決勝進出を果たし勢いに乗るが、リーグ戦の上位争いではCL出場圏内にいるインテルやラツィオからは離されかけており、取りこぼしは許されない。公式戦の直接対決で通算9勝1分け1敗、直近3連勝中と得意とする相手から確実に勝ち点3を奪いたい。

視聴方法は、SPOTV NOWでミラン vs サンプドリア、ナポリ vs インテル、ローマ vs サレルニターナ、エンポリ vs ユヴェントスの4試合をライブ配信予定。

そして、U-NEXTの「SPOTV NOWパック」をご利用の方は、U-NEXTでも先の4試合をライブで視聴できる。

また、DAZNではナポリ vs インテル、エンポリ vs ユヴェントス以外の8試合をライブ配信予定。

■セリエA 第36節 配信スケジュール

5/20(土)3:45 サッスオーロ vs モンツァ【DAZN】

5/20(土)22:00 クレモネーゼ vs ボローニャ【DAZN】

5/21(日)1:00 アタランタ vs ヴェローナ【DAZN】

5/21(日)3:45 ミラン vs サンプドリア

【SPOTV NOW】

【DAZN】実況:北川義隆

5/21(日)19:30 レッチェ vs スペツィア【DAZN】

5/21(日)22:00 トリノ vs フィオレンティーナ【DAZN】

5/22(月)1:00 ナポリ vs インテル

【SPOTV NOW】実況:八塚浩 解説:亘崇詞

5/22(月)3:45 ウディネーゼ vs ラツィオ【DAZN】

5/23(火)1:30 ローマ vs サレルニターナ

【SPOTV NOW】

【DAZN】

5/23(火)3:45 エンポリ vs ユヴェントス

【SPOTV NOW】実況:北川義隆 解説:細江克弥

*時刻はすべて日本時間、実況解説情報がない試合は英語実況にて配信予定。