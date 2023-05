写真:ヨーロッパへの切符を手にするために、負けられない試合が続くブライトン ©Getty Images

プレミアリーグは、第36節では首位マンチェスター・シティはエヴァートンと対戦し、3-0で快勝。負けられない2位アーセナルはブライトンをホームに迎えたが、0-3と大敗し逆転優勝が難しい状況に追い込まれた。

5月20日から22日にかけては第37節が行われる。マンチェスター・シティは5月21日にホームでチェルシーと対戦する。アーセナルとの勝ち点差は「4」のため、この試合に勝利すれば無条件でプレミアリーグ連覇が決まる。現在、公式戦23試合無敗と圧倒的な強さを誇っており、対チェルシーに限っても今シーズンはリーグ戦、カップ戦、リーグカップ戦と3回対戦し、いずれも完封勝利を飾っている。ホームで勝利して優勝決定という形になる可能性は高いと言える。

2位アーセナルはその前日、5月20日にアウェイでノッティンガム・フォレストと対戦する。前節はブライトンに大敗したうえ、攻撃の主軸の1人であるガブリエウ・マルティネッリが相手のタックルを受けて左足首を負傷し、今シーズン残り試合の出場が絶望視されている。相手のノッティンガム・フォレストは残留が未確定のため、なりふり構わぬ攻撃を仕掛けてくる可能性が高い。アーセナルとしては敗れた時点でマンチェスター・シティの優勝が確定し、引き分けでも逆転優勝はかなり厳しくなるため、確実に勝利を収めたいところだ。

ブライトンは降格が決まっているサウサンプトンとホームで対戦する。現在6位でヨーロッパカップ戦出場圏内に位置しているが、4月下旬以降、過密日程を強いられている影響からか成績が不安定で、この試合も展開が読めない部分がある。主力に疲労の色が見える中、ビリー・ギルモアやファクンド・ブオナノッテ、デニス・ウンダヴら、これまで出場機会が少なかった選手たちの奮闘に期待がかかる。

SPOTV NOWでは第37節の10試合をライブ配信予定。トッテナム vs ブレントフォード、ボーンマス vs マンチェスター・ユナイテッド、リヴァプール vs アストン・ヴィラ、ノッティンガム・フォレスト vs アーセナル、ブライトン vs サウサンプトン、マンチェスター・シティ vs チェルシーの6試合は日本語実況解説で配信される。

そして、U-NEXTの「SPOTV NOWパック」をご利用の方は、U-NEXTでも10試合をライブで視聴できる。

ABEMAでは、ABEMAプレミアム(有料)で5月20日(土)23:00キックオフのボーンマス vs マンチェスター・ユナイテッドと5月21日(日)1:30キックオフのノッティンガム・フォレスト vs アーセナル、ABEMA(無料)で5月21日(日)22:00キックオフのブライトン vs サウサンプトンの試合が視聴できる。

■プレミアリーグ 第37節 配信スケジュール

5/20(土)20:30 トッテナム vs ブレントフォード

【SPOTV NOW】実況:中村義昭 解説:ベン・メイブリー

5/20(土)23:00 リヴァプール vs アストン・ヴィラ

【SPOTV NOW】実況:原大悟 解説:福西崇史

5/20(土)23:00 ウルブス vs エヴァートン【SPOTV NOW】

5/20(土)23:00 ボーンマス vs マンチェスター・U

【SPOTV NOW】実況:野村明弘 解説:粕谷秀樹

【ABEMA】実況:小林惇希

5/20(土)23:00 フラム vs クリスタル・パレス【SPOTV NOW】

5/21(日)1:30 ノッティンガム・フォレスト vs アーセナル

【SPOTV NOW】実況:下田恒幸 解説:ベン・メイブリー

【ABEMA】実況:倉敷保雄 解説:林陵平

5/21(日)21:30 ウェストハム vs リーズ【SPOTV NOW】

5/21(日)22:00 ブライトン vs サウサンプトン

【SPOTV NOW】実況:安井成行 解説:川勝良一

【ABEMA】実況:山崎弘喜 解説:鄭大世

5/22(月)0:00 マンチェスター・C vs チェルシー

【SPOTV NOW】実況:倉敷保雄 解説:林陵平

5/23(火)4:00 ニューカッスル vs レスター【SPOTV NOW】

*時刻はすべて日本時間、実況解説情報がない試合は英語実況にて配信予定。