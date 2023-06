写真:モウリーニョ率いるローマは勝ってEL出場を決めたいところだが、相手は残留を懸けたスペツィアと油断ならない ©Getty Images

セリエAは、第37節ではインテルがアタランタに、ミランがユヴェントスに、それぞれ上位陣同士の対戦で勝利を収め、来シーズンのチャンピオンズリーグ出場権が与えられる4位以内を確定させた。残留争いではモンツァに勝利したレッチェが残留を決めている。

6月2日から4日にかけては、最終節となる第38節が行われる。上位勢では、2位ラツィオが勝ち点71、3位インテルが69、4位ミランが67となっており、2位と3位、3位と4位はそれぞれ入れ替わる可能性がある。各チームとも1つでも上の順位でリーグ戦を終えたいところだろう。

ラツィオはアウェイでエンポリと、インテルはアウェイでトリノと、ミランはヴェローナとホームで対戦する。エンポリとトリノはともに直近5試合無敗と好調を維持しており、簡単な相手ではない。また、ヴェローナは現在、降格圏の18位。残留を達成するには勝ち点を積み上げなければならないため、死力を尽くした戦いを挑んでくるはず。どのカードも消化試合の様相にはならないだろう。

さらに、5位アタランタは勝ち点61、6位ローマは60、7位ユヴェントスは59と、こちらは全チームの順位が入れ替わる可能性がある。5位、6位はヨーロッパリーグ出場、7位はヨーロッパカンファレンスリーグ出場となるだけに、いずれのチームも6位以内に入りたいところだ。

アタランタはホームでモンツァと、ローマはホームでスペツィアと、ユヴェントスはアウェイでウディネーゼと対戦。アタランタの相手モンツァは前節こそレッチェに敗れたものの、それ以前は8試合で5勝3分けと絶好調だったチーム。ローマは5月31日にEL決勝でPK戦までを戦い、敗れているだけに、コンディション、メンタル両面に不安がある。加えて、相手のスペツィアはヴェローナと残留争いを演じているチーム。両者の勝ち点はともに31で、最終節を経て総合成績が下回ったほうが降格となるため、ヴェローナ同様、死に物狂いでこの一戦に挑んでくるはずだ。

一方で、ユヴェントスは現在、公式戦3連敗中だが、今回の相手であるウディネーゼも3連敗中。これらを総合すると、どのチームも厳しい戦いを強いられることになるだろう。

視聴方法は、SPOTV NOWでトリノ vs インテル、ナポリ vs サンプドリア、ミラン vs ヴェローナ、ウディネーゼ vs ユヴェントスの4試合をライブ配信予定。

そして、U-NEXTの「SPOTV NOWパック」をご利用の方は、U-NEXTでも先の2試合をライブで視聴できる。

また、DAZNではトリノ vs インテル、ミラン vs ヴェローナ以外の8試合をライブ配信予定。

■セリエA 第38節 配信スケジュール

6/3(土)3:30 サッスオーロ vs フィオレンティーナ【DAZN】

6/4(日)1:30 トリノ vs インテル

【SPOTV NOW】実況:北川義隆 解説:細江克弥

6/4(日)4:00 エンポリ vs ラツィオ【DAZN】

6/4(日)4:00 クレモネーゼ vs サレルニターナ【DAZN】

6/5(月)1:30 ナポリ vs サンプドリア

【SPOTV NOW】

【DAZN】実況:北川義隆

6/5(月)4:00 アタランタ vs モンツァ【DAZN】

6/5(月)4:00 ウディネーゼ vs ユヴェントス

【SPOTV NOW】

【DAZN】実況:福田浩大

6/5(月)4:00 ミラン vs ヴェローナ

【SPOTV NOW】実況:八塚浩 解説:亘崇詞

6/5(月)4:00 レッチェ vs ボローニャ【DAZN】

6/5(月)4:00 ローマ vs スペツィア【DAZN】

*時刻はすべて日本時間、実況解説情報がない試合は英語実況にて配信予定。