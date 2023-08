〈You might think but today’s some fish〉と書いて、英語と日本語をごちゃ混ぜに〈言うまいと/思えどきょうの寒さかな〉と読ませる言葉遊びを前に紹介したことがある▲先生に教わったのは冷え込みの厳しい3学期の教室だったが、末尾の2語を〈hot fish〉や〈at fish〉に置き換えた夏バージョンも広く知られているようだ。もちろん、こちらは〈暑さかな〉▲言っても言ってもどうせ涼しくはならないのだから黙っていよう、と思うのだけど、ついつい声に出る…と「言うまいと…」そのまんまの日々が続く。一昨日も昨日も猛暑日の県内、きょうも暑くなりそうだ▲昨日の紙面には、文字通り記録的だった7月の暑さをまとめた記事があった。雨でも晴れでも、お天気には勝てない。こまめな水分補給を心掛け、エアコンも適切に使って、不要不急の外出は極力後回し…などなど自衛に努めたい▲沖縄では台風6号の影響が長引いている。暑さで足元がおぼつかない…わけなどないのだが、行き先を決めかねているかのように、向こう数日は自身がこしらえた暴風域の辺りをうろうろしそうだ▲週末ごろからは進路が東向きに変わり、こちらに近づく可能性も指摘される。十分な注意を払いたい。(智)