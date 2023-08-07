新型コロナウイルスの5類移行後、初めてとなるお盆休みはもうすぐ。NEXCO西日本によるお盆期間中（8月9日～16日）の中国・九州地方の高速道路における10キロ以上の渋滞予測は次の通り。

【山口市以東（北）】

［8月11日（金・祝）］午前8時～午後7時、山陽道下り笠岡IC→福山西IC（最長10キロ）▽午前9時～午後1時、山陽道上り広島IC→志和IC（同10キロ）▽午後4時～7時、山陽道下り西条IC→広島東IC（同10キロ）

［8月12日（土）］午前10時～正午、山陽道下り福山東IC→尾道JCT（同10キロ）▽午後3時～6時、山陽道下り西条IC→広島東IC（同10キロ）

［8月13日（日）］午前8時～正午、山陽道下り笠岡IC→福山西IC（同10キロ）

［8月14日（月）］午前10時～午後1時、山陽道上り広島IC→志和IC（同10キロ）

［8月15日（火）］午後1時～6時、山陽道上り尾道JCT→福山東IC（同10キロ）▽午後5時～8時、山陽道上り高屋JCT→本郷IC（同10キロ）

【山口市以西（南）】

［8月9日（水）］午後3時～8時、九州道上り久留米IC→筑紫野IC（同10キロ）

［8月10日（木）］午前9時～午後1時、九州道下り大宰府IC→鳥栖JCT（同10キロ）

［8月11日］午前7時～午後2時、九州道下り古賀IC→鳥栖JCT（同25キロ）▽午前8時～午後3時、九州道下り小倉南IC→宮田スマートIC（同10キロ）▽午前8時～午後3時、東九州道下り苅田北九州空港IC→築城IC（同15キロ）

［8月12日］午前7時～午後3時、九州道下り福岡IC→鳥栖JCT（同15キロ）▽午前10時～午後2時、九州道下り小倉南IC→宮田スマートIC（同10キロ）

［8月13日］午前7時～午後2時、九州道下り古賀IC→鳥栖JCT（同25キロ）▽午前9時～午後5時、九州道下り鳥栖JCT→広川IC（同10キロ）▽午前9時～午後3時、九州道上り須恵スマートIC→古賀IC（同10キロ）▽午前9時～午後2時、九州道下り小倉南IC→鞍手IC（同10キロ）

［8月14日］午前9時～午後3時、九州道下り須恵スマートIC→鳥栖JCT（同15キロ）▽午前9時～午後1時、九州道下り若宮IC→福岡IC（同10キロ）▽午前10時～午後8時、九州道上りみやま柳川IC→久留米IC（同10キロ）

［8月15日］午後4時～11時、九州道上り南関IC→久留米IC（同20キロ）

［8月16日（水）］正午～午後4時、九州道上り古賀IC→宮田スマートIC（同10キロ）▽午後3時～6時、九州道上り宮田スマートIC→小倉南IC（同10キロ）

渋滞の激化を避けるため、8月11日、12日、13日はETC休日割引が適用されない。最新の混雑情報は「アイハイウェイ」（https://ihighway.jp）で確認できる。