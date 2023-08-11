中山仁氏

警察庁は10日、中村亮県警本部長（54）＝警視監＝が同庁長官官房付に転任し、後任に中山仁同庁刑事局捜査第一課長（50）＝警視長＝を充てる人事を発表した。発令は18日。

また、橋本真和県警警務部長（42）＝警視正＝が同庁長官官房企画官兼サイバー企画課理事官に転任し、後任に環境省大臣官房環境保健部環境安全課課長補佐兼環境保健企画管理課水銀対策推進室室長補佐の中川正則警視正（45）が就く。発令は25日。

中山氏は東京都出身。1996年に東大法学部を卒業し、警察庁入庁。警視庁警務部参事官、内閣官房内閣参事官などを経て、2021年8月から現職。

中川氏は福島県出身。02年に上智大法学部を卒業し、04年に環境省入省。北九州市環境局総務政策部長などを経て、21年4月から現職。

中村氏は21年8月から県警本部長、橋本氏は同年9月から県警警務部長を務めた。