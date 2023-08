写真:2連勝中の昨季王者に鎌田はどう立ち向かうか

9月1日から3日にかけて、セリエA第3節が行われる。開幕2連勝を飾った王者ナポリやミラン勢、ヴェローナはこのまま白星を重ねて勢いに乗りたいところ。鎌田大地を擁するラツィオは連敗スタートと苦しい戦いが続いている。



◉注目カード

■ナポリ vs ラツィオ

昨シーズンの1位と2位の対戦ながら、現状ではナポリが2連勝中、ラツィオが2連敗中とチーム状態は対局にある。ナポリはエースのヴィクター・オシムヘンが2試合で3ゴールと早くも存在感を示しており、引き続きの爆発に期待がかかる。ラツィオは何としても勝利を収めたい一戦。鎌田大地は2試合連続で途中交代となっており、そろそろ得点に絡む活躍を見たいところだ。

■ローマ vs ミラン

ローマは開幕節、第2節ともポゼッション率では相手を上回りながら勝利は収められなかった。今節は好調を維持するミランとの対戦だけに難しい戦いとなることは間違いないが、今シーズン初勝利が欲しいところ。カギを握るのは移籍合意が報じられるロメル・ルカクの存在。正式に移籍が決まってこの試合に出場できれば相手の脅威となるはずだ。ミランは2試合で6得点1失点と攻守ともに安定。オリヴィエ・ジルー、クリスティアン・プリシッチら好調のアタッカー陣にかかる期待は大きい。

■インテル vs フィオレンティーナ

インテルは2試合連続ゴールを挙げたラウタロ・マルティネスの活躍もさることながら、2試合ともにクリーンシート達成と守備の堅さも顕著。攻守両面での安定ぶりを発揮して3連勝を飾り、いい形でインターナショナルブレイクに入りたいところ。一方のフィオレンティーナは2試合で6ゴールと攻撃が好調。得点者が5人と多彩な得点パターンを見せている点は、インテルとしては的確な対応が求められる部分だろう。

■その他の見どころ

ユヴェントスはアウェーでエンポリと対戦。試合は移籍マーケット閉幕後の9月3日に行われるため、2試合連続ゴール中のドゥシャン・ヴラホヴィッチや中盤のアドリアン・ラビオが移籍して不在という状況で迎える可能性もゼロではない。陣容次第では連敗中のエンポリにもつけ入る隙が生まれるだろう。連勝中のヴェローナは連敗中のサッスオーロと対戦。アウェーゲームで直接対決の戦績も拮抗しているが、チーム状態の差を生かして3連勝を飾れるか。



◉セリエA 第3節 試合日程

9月2日(土)

1:30 サッスオーロ vs エラス・ヴェローナ

3:45 ローマ vs ミラン

9月3日(日)

1:30 ウディネーゼ vs フロジノーネ

1:30 ボローニャ vs カリアリ

3:45 ナポリ vs ラツィオ

3:45 アタランタ vs モンツァ

9月4日(月)

1:30 トリノ vs ジェノア

1:30 インテル vs フィオレンティーナ

3:45 エンポリ vs ユヴェントス

3:45 レッチェ vs サレルニターナ

※時刻はすべて日本時間