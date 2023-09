写真:ここまで3戦5発のラウタロ・マルティネスはダービーで輝けるか

9月16日から18日にかけて、セリエA第4節が行われる。ラツィオはユヴェントスとの大一番に挑む。鎌田大地の2試合連続ゴールに期待がかかる。最大の注目はミラノダービー。インテルが首位、ミランが2位と好調を維持した状態での激突となる。



◉注目カード

■ユヴェントス vs ラツィオ

ユヴェントスは開幕3戦で2勝1分けと好調を維持。2トップを組むドゥシャン・ヴラホヴィッチとフェデリコ・キエーザがともに2ゴールを挙げており、チーム全体でこの2人に対するチャンスメークをどれだけできるかがカギとなる。ラツィオは連敗スタートとなったが前節は王者ナポリに競り勝ち、連勝を目指す。ナポリ戦で決勝ゴールを挙げた鎌田大地に期待したいところだが、代表招集でチームを離れている間に新戦力マテオ・ゲンドゥージの順応が進んでおり、両者の起用法に注目が集まる。

■インテル vs ミラン

公式戦通算238回目、セリエAでは179回目となるミラノダービー。昨シーズンはリーグ戦、スーペルコパ、UEFAチャンピオンズリーグで5回対戦し、インテルが4勝1敗と大きく勝ち越した。この5試合で、ミランではラファエウ・レオンが2ゴール、インテルではラウタロ・マルティネスが3ゴールを挙げており、勝利のためには彼らの活躍が不可欠。ミランはオリヴィエ・ジルーがフランス代表の試合中に左足首を負傷し、今回のダービーを欠場する可能性が高い点が不安要素だ。

■ナポリ vs ジェノア

ナポリは前節ラツィオに敗れたものの、試合内容では相手を押し込む場面が多く、チームの調子自体は悪くない。リーグ戦で1勝2敗とあまり状態が良くないジェノアをホームに迎えての一戦では着実に勝利を収め、連敗を回避したいところだ。開幕3試合で4ゴールを挙げ、ナイジェリア代表でもハットトリックを達成するなど好調を維持するヴィクター・オシムヘンへの依存度は高くなるが、それでも勝利のためにはエースの活躍が不可欠だ。

■その他の見どころ

1分け2敗と未勝利のローマは、開幕から3連敗で最下位に沈むエンポリと対戦する。来週からはUEFAヨーロッパリーグも開幕し、10月上旬にかけて過密日程を強いられるだけに、この試合では確実に勝利を収めて今後の戦いに備えたいところ。新戦力のロメル・ルカクにかかる期待は大きい。



◉セリエA 第4節 試合日程

9月16日(土)

22:00 ユヴェントス vs ラツィオ

9月17日(日)

1:00 インテル vs ミラン

3:45 ジェノア vs ナポリ

19:30 カリアリ vs ウディネーゼ

22:00 モンツァ vs レッチェ

22:00 フロジノーネ vs サッスオーロ

9月18日(月)

1:00 フィオレンティーナ vs アタランタ

3:45 ローマ vs エンポリ

9月19日(月)

1:30 サレルニターナ vs トリノ

3:45 エラス・ヴェローナ vs ボローニャ

※時刻はすべて日本時間