写真:ともに4勝1分けのアーセナルとトッテナムが激突

9月23日から24日にかけてプレミアリーグ第6節が行われる。ヨーロッパカップ戦のグループステージが開幕し、今回はその直後の試合。欧州の舞台で戦うチームは選手起用やコンディショニングの面での調整を強いられるが、どのように戦うか。日本人選手たちの活躍にも注目だ。



◉注目カード

■マンチェスター・シティ vs ノッティンガム・フォレスト

マンチェスター・シティはリーグ戦で開幕5連勝と王者の強さを見せつけているが、今節はUEFAチャンピオンズリーグとの連戦になるうえ、CLの試合でベルナルド・シウヴァが負傷。主力の相次ぐ離脱でダメージを被っているだけに、ジェレミー・ドクやマテウス・ヌネスといった新戦力、好調を維持するアーリン・ハーランドやフリアン・アルバレスにかかる期待は大きい。ノッティンガム・フォレストは有力クラブとも互角の戦いを演じているチームだけに好勝負が期待できる。

■アーセナル vs トッテナム

ともに4勝1分けと好調なチーム同士の一戦。直前にCLを戦っているぶん、コンディション面ではトッテナムに分があるかもしれない。アーセナルは前節の試合でガブリエウ・マルティネッリが負傷離脱し、代役としての起用が予想されるレアンドロ・トロサールの活躍に期待がかかる。また、GKは前節、CLと2試合連続でダビド・ラヤが先発しており、アーロン・ラムズデールとどちらが起用されるかも注目だ。トッテナムは前々節にソン・フンミンがハットトリック、前節にリシャーリソンがリーグ戦初ゴールとアタッカー陣が好調。攻撃志向の強いチーム同士の激戦が期待できる。

■ブライトン vs ボーンマス

ブライトンにとってはUEFAヨーロッパリーグからの連戦。対戦相手のボーンマスはリーグ戦で3分け2敗と調子が上がっていないチームで、恐らく守備を固める戦い方を仕掛けてくるはず。攻め続ける中で早めに先制点を奪い、相手を前がかりにさせたい。ハイパフォーマンスを続ける三笘薫を始め、連戦の中でどのような選手起用を見せるのか、ロベルト・デ・ゼルビ監督の手腕にも注目だ。

■リヴァプール vs ウェストハム

リヴァプールとウェストハムの上位対決も注目の一戦だ。リヴァプールはキャプテンのフィルジル・ファン・ダイクが2試合の出場停止処分から復帰する予定。守備に安定がもたらされるのは朗報と言える。前節、出場がなかった遠藤航に出番があるかどうかも注目だ。ウェストハムは前節マンチェスター・シティに敗れたものの、ジェームズ・ウォード・ブラウズやマイケル・アントニオ、ルーカス・パケタら前線に好選手がそろっている。こちらも激しい攻防が続く試合になりそうだ。

■その他の見どころ

マンチェスター・ユナイテッドはバーンリーとのアウェーゲームに挑む。前々節、前節と連敗し、CLでも敗れて目下、公式戦3連敗中と不振が続いているだけに、巻き返しを図れないようだとエリッック・テン・ハフ監督の去就問題が浮上する可能性も。ここまで未勝利のバーンリーを相手に、批判の声を封じ込めるほどの快勝を収められるか。チェルシーはアストンヴィラとのホームゲーム。リーグ戦でわずか1勝とここまで指揮官交代や積極補強の成果は出ていない。アストンヴィラは快勝する試合がある一方、大量失点で敗れる試合もある。不安定なチーム同士、結果はどう転ぶか。



◉プレミアリーグ 第6節 試合日程

9月23日(土)

23:00 マンチェスター・シティ vs ノッティンガム・フォレスト

23:00 クリスタル・パレス vs フラム

23:00 ルートン・タウン vs ウルブス

9月24日(日)

1:30 ブレントフォード vs エヴァートン

4:00 バーンリー vs マンチェスター・ユナイテッド

22:00 チェルシー vs アストンヴィラ

22:00 アーセナル vs トッテナム

22:00 リヴァプール vs ウェストハム

22:00 ブライトン vs ボーンマス

9月25日(月)

0:30 シェフィールド・ユナイテッド vs ニューカッスル

※時刻はすべて日本時間