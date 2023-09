写真:勝ち点でインテルと並んだミランはラツィオをホームに迎える

9月30日から10月2日にかけて、セリエA第7節が行われる。首位インテルと2位ミランの勝ち点差がなくなり、3位ユヴェントスも2ポイント差と上位争いは激化しつつある。2試合連続出番なしに終わった鎌田大地の出場はあるか。



◉注目カード

■レッチェ vs ナポリ

前節ウディネーゼに快勝したナポリはレッチェとのアウェーゲームに挑む。ヴィクター・オシムヘンは、クラブとの確執はいまだに解決していないが、同様に対立が噂されていたルディ・ガルシア監督との間では和解がなされており、前節の試合を見る限りチームメートとの間にも問題はない様子。チームとしては結果を残し続けるしかない。この試合の後にはUEFAチャンピオンズリーグのレアル・マドリード戦というビッグマッチが控えているため、弾みをつけられるような試合を見せたい。

■ミラン vs ラツィオ

2連勝中のミランはラツィオとのホームゲームに挑む。前節はターンオーバーを敷きながら、ノア・オカフォーがゴールを決め、負傷離脱したラデ・クルニッチの代役ヤシン・アドリも及第点以上のパフォーマンスを見せた。負傷していたテオ・エルナンデスが前節復帰し、今節にはGKマイク・メニャンも復帰予定と、戦力は充実しつつある。一方のラツィオは前節、久々の勝利を挙げており、メンバーを大幅に替えずにこの試合に挑む可能性が高い。2試合連続出番なしの鎌田大地についてはマウリツィオ・サッリ監督が「ヒザを痛めていた」と説明しているが、今節の出場はあるか。

■サレルニターナ vs インテル

前節、サッスオーロに不覚を取り、今シーズン初黒星を喫したインテルはアウェーでサレルニターナと対戦する。セリエAで開幕以来3分け3敗と未勝利の相手なだけに、前節の敗戦を払拭するような大勝が求められる。ステファノ・センシやフアン・クアドラード、マルコ・アルナウトヴィッチらがケガで離脱する中、この試合ではある程度のターンオーバーを敷くと見られるが、油断すると第5節エンポリ戦のように苦戦を強いられることになるだろう。

■その他の見どころ

3位ユヴェントスは4位アタランタとの上位対決に挑む。第5節でサッスオーロに敗れ、前節もレッチェに辛勝とやや勢いを失っているだけに、UEFAヨーロッパリーグも含めて公式戦3連勝中、3試合連続クリーンシートのアタランタは難しい相手になるはずだ。前節ジェノアに大敗したローマはホームにフロジノーネを迎える。直近2試合連続で勝利から見放されており、ジョゼ・モウリーニョ監督も「次の試合ではここから抜け出さなければならない」と意気込みを見せている。



◉セリエA 第7節 試合日程

9月30日(土)

22:00 レッチェ vs ナポリ

10月1日(日)

1:00 ミラン vs ラツィオ

3:45 サレルニターナ vs インテル

19:30 ボローニャ vs エンポリ

22:00 ウディネーゼ vs ジェノア

10月2日(月)

1:00 アタランタ vs ユヴェントス

3:45 ローマ vs フロジノーネ

10月3日(火)

1:30 サッスオーロ vs モンツァ

1:30 トリノ vs エラス・ヴェローナ

3:45 フィオレンティーナ vs カリアリ

※時刻はすべて日本時間