写真:チーム3得点目のゴールを決めた古橋亨梧

スコティッシュ・プレミアシップ 第9節 結果まとめ

10月21日から22日にかけて、スコティッシュ・プレミアシップ第9節の試合が行われた。この週末、イギリスは悪天候に見舞われ、その影響によって10月21日に行われる予定だったアバディーン vs ダンディー、ロス・カウンティ vs セント・ミレン セント・ジョンストン vs マザーウェルの3試合が延期となった。

セルティックはアウェーでハーツと対戦。ハーツの小田裕太郎と田川亨介はともにベンチスタート、セルティックは旗手怜央、古橋亨梧、前田大然が先発出場し、岩田智輝がベンチスタートとなった。試合は開始4分、マット・オライリーの見事なボレーシュートでセルティックが先制すると、23分には旗手の折り返しを前田が押し込み追加点。後半には古橋、さらには途中出場の岩田にもゴールが生まれ、日本人選手たちの活躍によってセルティックが4-1で快勝した。ハーツの小田は58分から途中出場し、田川は出場機会がなかった。

フィリップ・クレマン監督の初陣となったレンジャーズはアバディーンとホームで対戦。17分にアブダラー・シマのドリブルシュートで先制すると、前半終了間際にはニコラス・ラスキンがロングシュートをねじ込み追加点。後半にもシマとシリエル・デザースがゴールを奪い、4-0の快勝で新体制での初勝利を挙げた。

キルマーノックはカイル・ヴァッセルの2ゴールなどでリヴィングストンに3-1の勝利を収めている。

首位セルティック、2位レンジャーズの7ポイント差は変わらず。得点ランキングでは6ゴールのオライリーが首位に立っており、今節2ゴールのシマと1ゴールの古橋が5ゴールで続いている。

◉スコティッシュ・プレミアシップ 第9節 結果

アバディーン 延期 ダンディー

キルマーノック 3-1 リヴィングストン

レンジャーズ 4-0 ハイバーニアン

ロス・カウンティ 延期 セント・ミレン

セント・ジョンストン 延期 マザーウェル

ハーツ 1-4 セルティック