写真:古橋は現在5得点で得点ランキング2位、1位は同じセルティックのオライリーの6得点だ

スコティッシュ・プレミアシップは10月28日から29日にかけて第10節の6試合が行われる。前節、日本人プレーヤーたちが大活躍を見せたセルティックは引き続き無敗をキープできるか。ハーツは前節セルティック戦に続き、今節はレンジャーズとの試合に挑む。

◉注目カード

■ハイバーニアン vs セルティック

首位セルティックはハイバーニアンとのアウェーゲームに挑む。前節は前田大然、古橋亨梧、岩田智輝がゴールを決め、旗手怜央が前田のゴールをアシストするなど日本人プレーヤーが活躍してハーツに快勝。リーグ戦ではいまだ無敗が続いているだけに、その勢いを持続させたいところだ。ただし、ミッドウィークにUEFAチャンピオンズリーグのアトレティコ・マドリード戦というビッグマッチを戦っており、チーム全体のコンディションの面ではやや不安要素がある。そのうえ、この試合で旗手が右ハムストリングを痛めて途中交代しており、離脱が濃厚となっている。ハイバーニアンとは昨シーズン第37節で対戦し、リーグ制覇を決めた後とはいえ2-4で敗れている。同じ相手に連敗するのは、セルティックとしては許されないことと言えるだろう。

■レンジャーズ vs ハーツ

小田裕太郎、田川亨介を擁するハーツは、前節のセルティック戦に続いて今節はレンジャーズと対戦する。レンジャーズは監督交代を機に復調の兆しを見せており、前節もハイバーニアンに4-0と快勝。ハーツにとって難しい戦いになるのは間違いない。前節は小田が途中出場、田川はベンチ入りしたものの出場機会なしに終わった。2人とも最近の試合では納得のいくパフォーマンスを見せられていないだけに、ビッグクラブ相手に目に見える結果がほしいところだ。レンジャーズは現在2位につけてはいるものの、首位セルティックとの差は7ポイントある。セルティックが簡単に負けることは考えにくいだけに、どの試合も確実に勝ち点3を手にして追走していきたい。

◉スコティッシュ・プレミアシップ 第10節 試合日程

10月28日(土)

23:00 ハイバーニアン vs セルティック

23:00 リヴィングストン vs ダンディー

23:00 マザーウェル vs ロス・カウンティ

23:00 セント・ミレン vs セント・ジョンストン

10月29日(日)

21:00 キルマーノック vs アバディーン

0:00 レンジャーズ vs ハーツ

※時刻はすべて日本時間