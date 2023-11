写真:鎌田の活躍に期待がかかる

11月3日から6日にかけて、セリエA第11節が行われる。ラツィオは直近10試合無敗の難敵ボローニャと対戦。鎌田大地の出場と好パフォーマンスに期待したい。選手の移籍等を巡って因縁浅からぬフィオレンティーナ vs ユヴェントスも注目の一戦だ。



◉注目カード

■ボローニャ vs ラツィオ

ラツィオは直近のリーグ戦で3連勝中と勝負強さを取り戻しつつあるが、今回の相手であるボローニャも8月27日のリーグ第2節ユヴェントス戦で引き分けて以降、公式戦10試合で4勝6分けと無敗街道を走っている。公式戦直近5試合での直接対決はラツィオから見て3勝1分け1敗と優勢だが、侮れない相手と言えるだろう。中盤はルイス・アルベルト、ニコロ・ロベラ、マテオ・ゲンドゥージの3人で固定されつつあり、安定感を見せているため、鎌田大地の出場機会はかなり限定的になっている。ピッチに立った時には際立ったパフォーマンスが求められる。

■アタランタ vs インテル

直近の公式戦6試合で5勝1分けと好調を維持して首位に立つインテルは、こちらも4位と好調のアタランタとのアウェーゲームに挑む。ここまで11ゴールと圧倒的な得点力を発揮するラウタロ・マルティネスに加え、マルクス・テュラムも3試合連続アシストの後2試合連続ゴールと得点シーンに絡む活躍が増えており、攻撃に厚みが加わっている。2位ユヴェントスが勝ち点2差に迫っているため、確実に勝利を収めておきたい。

■ミラン vs ウディネーゼ

前節、2点を先制しながら追いつかれて引き分けに終わるなど、直近の公式戦3試合で勝利から遠ざかっているミランはホームでウディネーゼと対戦。リーグ戦で7分け3敗と勝利から見放されており、第9節終了後には指揮官の交代も経験。ガブリエレ・チオフィ新監督のもとで初勝利を目指すことになるが、ミランとしては確実に勝利して不振から脱したい。ただ、前節の試合でピエール・カルルとマルコ・ペジェグリーノが負傷し、ともに長期離脱が確定。他にも多くのケガ人を抱えており、陣容にはやや不安がある。

■フィオレンティーナ vs ユヴェントス

過去にはロベルト・バッジョを始め、フィオレンティーナから数多くの選手がユヴェントスに引き抜かれていった因縁浅からぬチーム同士の一戦。現在のユヴェントスではフェデリコ・キエーザやドゥサン・ヴラホヴィッチがフィオレンティーナからユヴェントスに移籍した選手で、フィオレンティーナの本拠地スタディオ・アルテミオ・フランキのファンが彼らをどのように迎え入れるのかがまずは注目ポイントとなる。ユヴェントスは直近5試合で4勝1分け、5試合いずれも無失点と守備面は盤石。やや物足りないパフォーマンスが続いている攻撃陣がどのような奮闘を見せるのか。

■その他の見どころ

5位ナポリはここまで未勝利で最下位サレルニターナとのアウェーゲーム。エースのヴィクター・オシムヘンが負傷離脱中、守備の要であるナタンが前節の退場処分により出場停止と攻守両面で不安はあるが、勝ち点3は必須の試合となる。9位ローマは11位レッチェとのホームゲーム。両者の勝ち点差は1ポイントしかなく、レッチェが勝利すれば順位が逆転する。前節ベンチ入り停止処分を受けたジョゼ・モウリーニョ監督が復帰できるのはローマにとっては朗報だろう。



◉セリエA 第11節 試合日程

11月4日

4:45 ボローニャ vs ラツィオ

23:00 サレルニターナ vs ナポリ

11月5日

2:00 アタランタ vs インテル

4:45 フィオレンティーナ vs ユヴェントス

4:45 ミラン vs ウディネーゼ

20:30 ヴェローナ vs モンツァ

23:00 カリアリ vs ジェノア

11月6日

2:00 ローマ vs レッチェ

11月7日

2:30 フロジノーネvs エンポリ

4:45 トリノ vs サッスオーロ