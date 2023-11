写真:チャンピオンズリーグのフェイエノールト戦に続いて「ローマダービー」でも鎌田の先発出場に期待したい

11月10日から12日にかけて、セリエA第12節が行われる。最大の注目はラツィオ vs ローマの「ローマダービー」。重要な一戦で鎌田大地は存在感を示せるか。攻守ともに安定感抜群のインテル、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)の試合で浮上のきっかけをつかんだミラン、6戦連続無失点のユヴェントスにも注目だ。



◉注目カード

■ラツィオ vs ローマ

最大の注目は「ローマダービー」。今回はラツィオのホーム扱いとなる。セリエAでの通算対戦成績ではラツィオ42勝、ローマ56勝、50引き分けとローマがやや優勢だが、過去2シーズンの4試合を見るとラツィオが3勝1敗と勝ち越している。ラツィオのマウリツィオ・サッリ監督、ローマのジョゼ・モウリーニョ監督という戦術家同士の探り合いも注目だ。出場機会が減少傾向にあるラツィオの鎌田大地は、このビッグマッチで存在感を示せるだろうか。

■インテル vs フロジノーネ

リーグ戦3連勝中で首位に立つインテルはホームにフロジノーネを迎える。最近の試合では攻守ともに安定しており、この試合でもポゼッションやチャンスメークの数では相手を圧倒するはず。早い時間帯に得点を奪って優勢に進めたいところだろう。ただ、フロジノーネも最近は粘り強い戦いを続けており、侮れない相手。特に直近4試合で4ゴールと好調の新鋭FWマティアス・スーレには要注意だ。

■レッチェ vs ミラン

ミランはレッチェとのアウェーゲームに挑む。前節ウディネーゼに敗れてリーグ戦の直近3試合で1分け2敗となったものの、ミッドウィークに行われたCLのパリ・サンジェルマン戦では2-1と勝利し、復調のきっかけをつかんだ。レッチェは直近のリーグ戦6試合で2分け4敗と極度の不振に陥っている相手だけに、アウェーゲームとは言え確実に勝利を収め、勢いを取り戻したい。パリ・サンジェルマン戦でゴールを挙げたオリヴィエ・ジルーやラファエウ・レオンの活躍に期待だ。

■その他の見どころ

ユヴェントスはホームでカリアリと対戦。6試合連続無失点と盤石の守備を見せており、この試合も手堅い展開になるはず。攻撃面はその6試合で6ゴールとやや物足りない部分はあるが、1点さえ奪ってしまえば勝利の可能性は高まると言える。ナポリはエンポリとのホームゲーム。CLの試合から中3日と今ディション面では不安があるものの、連敗中の相手から確実に勝利を収めたい。



◉セリエA 第12節 試合日程

11月11日(土)

2:30 サッスオーロ vs サレルニターナ

4:45 ジェノア vs エラス・ヴェローナ

23:00 レッチェ vs ミラン

11月12日(日)

2:00 ユヴェントス vs カリアリ

4:45 モンツァ vs トリノ

20:30 ナポリ vs エンポリ

23:00 フィオレンティーナ vs ボローニャ

23:00 ウディネーゼ vs アタランタ

11月13日(月)

2:00 ラツィオ vs ローマ

4:45 インテル vs フロジノーネ

※時刻はすべて日本時間