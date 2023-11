写真:古橋は62分から出場し、シュート4本を放ったがゴールは生まれなかった

11月4日および8日に、スコティッシュ・プレミアシップ第12節の試合が行われた。

ロス・カウンティ vs セルティックは、開始10分にロス・カウンティが退場者1人を出す波乱のスタートに。その後はセルティックが攻め続け、前半アディショナルタイムにデイヴィッド・ターンブルのミドルシュートで先制。後半も似たような展開となり、終盤にルイス・パルマの見事なロングシュートとジェームズ・フォレストのヘディングシュートで追加点。3-0の完勝を飾った。前田大然は先発出場して62分まで出場、古橋亨梧と岩田智輝はベンチスタートとなり、古橋は62分から、岩田は82分から出場した。

キルマーノックは後半開始早々にイネス・キャメロンがゴールを奪い、1-0でマザーウェルに勝利を収めた。

スコットランドでは11月4日、5日にリーグカップ戦準決勝のハイバーニアン vs アバディーン戦、ハーツ vs レンジャーズ戦が行われた。その影響によってセント・ミレン vs ハイバーニアンは11月8日に行われ、2-2の引き分けに終わった。

なお、残りの3試合は延期となり、アバディーン vs リヴィングストンとレンジャーズ vs セント・ジョンストンの2試合は12月20日に、ハーツ vs ダンディーの一戦は2024年1月23日に行われる予定となっている。

現状で試合消化数の差はあるものの、セルティックは勝ち点32で首位、レンジャーズは勝ち点24で2位となっている。アバディーンは第9節の試合も悪天候の影響で延期となったため現状で10試合しか消化していないが、勝ち点12で7位につけている。



◉スコティッシュ・プレミアシップ 第12節 結果

ロス・カウンティ 0-3 セルティック(ハイライト動画)

ハーツ 延期 ダンディー

キルマーノック 1-0 マザーウェル

セント・ミレン 2-2 ハイバーニアン

アバディーン 延期 リヴィングストン

レンジャーズ 延期 セント・ジョンストン