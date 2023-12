写真:好調ユヴェントスと前年度王者ナポリとの一戦に注目だ

12月8日から11日にかけて、セリエA第15節の10試合が行われる。ユヴェントスは前年度王者ナポリと対戦。直接対決での相性の良さを今回も見せたいところ。最終ラインに故障者が相次いでいる首位インテルはどのような布陣で挑むのか。

◉注目カード

■ユヴェントス vs ナポリ

直近9試合で7勝2分けと勝負強さを発揮しているユヴェントスは、前年度王者ナポリをホームに迎える。ナポリは直近2シーズンの直接対決の成績で3勝1分けとし、昨シーズンも連勝を飾ったが、直近は公式戦4試合で1勝3分けと苦戦が続いている。脱却するためには一時期の離脱から復帰したヴィクター・オシムヘンや、ハイパフォーマンスを続けるフヴィチャ・クヴァラツヘリアらの活躍が不可避となるが、ユヴェントスの牙城をどう崩すか。

■インテル vs ウディネーゼ

公式戦12戦無敗と圧倒的な強さを見せて首位に立つインテルはウディネーゼとのホームゲームに挑む。通算対戦成績で大きく勝ち越しているうえ、ホームゲームでは5連勝中で、その間に2失点しか喫していない。この相性の良さと現在の好調ぶりを生かしたいところだが、前節の試合でDFステファン・デ・フライとDFデンゼル・ドゥンフリースが負傷離脱するなど、最終ラインに故障者が相次いでいる。DFアレッサンドロ・バストーニが全体練習に復帰しているものの、先発できるかどうかは不透明な状況で、不安は残る。

■アタランタ vs ミラン

リーグ戦2連勝中のミランは、同2連敗中のアタランタとのアウェーゲームに挑む。2試合の出場停止処分を受けていたエースストライカーのオリヴィエ・ジルーは今節から復帰可能となり、ゴール量産に期待したいところだが、一方で負傷離脱中のラファエウ・レオンは復帰までにもう少し時間がかかりそう。15歳のフランチェスコ・カマルダは2試合連続で終盤に出場しているが、試合の状況によってはもう少し長いプレー機会が与えられるかもしれない。

■その他の見どころ

勝ち点24で4位のローマは、同23で6位のフィオレンティーナとの上位対決。フィオレンティーナが勝利すると順位が入れ替わるため、ローマとしては最低でも引き分け、できれば勝利で勝ち点差を広げたい試合だ。パウロ・ディバラが2試合連続得点中である一方、ロメル・ルカクは3試合連続ノーゴールとやや停滞気味。そろそろゴールを奪いたいところだ。ラツィオはヴェローナとのアウェーゲーム。前節のカリアリ戦では勝利を収めたものの、不動の司令塔であるルイス・アルベルトが負傷交代。引き続き離脱となればチームにとっては大きな痛手だが、彼との交代で出場した鎌田大地にはアピールのチャンスとなる。

◉セリエA 第15節 試合日程

12月9日(土)

4:45 ユヴェントス vs ナポリ

23:00 ヴェローナ vs ラツィオ

12月10日(日)

2:00 アタランタ vs ミラン

4:45 インテル vs ウディネーゼ

20:30 フロジノーネ vs トリノ

23:00 モンツァ vs ジェノア

12月11日(月)

2:00 サレルニターナ vs ボローニャ

4:45 ローマ vs フィオレンティーナ

12月12日(火)

2:30 エンポリ vs レッチェ

4:45 カリアリ vs サッスオーロ

※時刻はすべて日本時間