写真:セルティックの古橋は4試合ぶりのゴールとなるか

日本時間12月10日、スコティッシュ・プレミアシップ第17節の6試合が行われる。首位セルティックはキルマーノックとのアウェーゲーム。このところ好調の岩田智輝、3試合ノーゴールの古橋亨梧の活躍に期待したい。



◉注目カード

■キルマーノック vs セルティック

首位セルティックはアウェーでキルマーノックと対戦する。今シーズンのリーグカップ2回戦でまさかの敗北を喫した相手だが、第8節の対戦時には3-1で快勝した。前節は4ゴール、前々節は3ゴールと攻撃陣が好調を維持しているだけに、この試合でも複数得点で華々しく勝利を収めたい。岩田智輝が前々節の試合でアシストを記録し、前節は先発フル出場とシーズン半ばにきてようやく存在感を発揮し始めている。一方、古橋亨梧は3試合連続ノーゴール。チームメートのマット・オライリーやデイヴィッド・ターンブルに得点数で上回られているだけに、そろそろゴールを決めて存在感を示したい。

■レンジャーズ vs ダンディー

リーグ第8節の試合から公式戦11試合無敗と絶好調のレンジャーズはダンディーをホームに迎えての一戦。第11節で対戦した際にはアウェーゲームながら5-0と大勝しており、今節も自分たちの実力を発揮したい試合となる。チームとしては、直近2試合で3ゴールを挙げているアブダラー・シマの引き続きの活躍に期待したいところだろう。

■アバディーン vs ハーツ

ハーツはアバディーンとのアウェーゲームに挑む。前節はレンジャーズに0-1と惜敗したが、それまで4連勝中とチーム状態は悪くはない。また、前節は田川亨介が久々に先発出場を飾り、小田裕太郎も途中出場を果たした。今節の試合では久々の日本人選手先発そろい踏み、そして得点に絡む活躍に期待したいところだ。



◉スコティッシュ・プレミアシップ 第17節 試合日程

12月10日(日)

0:00 マザーウェル vs セント・ジョンストン

0:00 アバディーン vs ハーツ

0:00 リヴィングストン vs ハイバーニアン

0:00 セント・ミレン vs ロス・カウンティ

0:00 レンジャーズ vs ダンディー

21:00 キルマーノック vs セルティック