写真:三笘は前節は途中出場した アーセナル戦でも三笘に注目だ ©Getty Images

12月15日から17日にかけて、プレミアリーグ第17節の10試合が行われる。注目は「ノースウェスト・ダービー」のリヴァプール vs マンチェスター・ユナイテッド。チーム状態の差は影響するか。三笘薫を擁するブライトンはアーセナル戦に挑む。

◉注目カード

■リヴァプール vs マンチェスター・ユナイテッド

前節、クリスタルパレスに逆転勝利を飾り首位に立ったリヴァプールは、マンチェスター・ユナイテッドをホームに迎える。「ノースウェスト・ダービー」と呼ばれ全世界が注目する一戦ではあるが、マンチェスター・ユナイテッドは公式戦2連敗中といまだに不安定な戦いを続けており、今のリヴァプールに対抗できるかは不透明。万が一、敗れた場合は、エリク・テン・ハフ監督の去就に影響が出る可能性もある。リヴァプールは前節、遠藤航が先発出場したものの、本領発揮とは言えず前半のみで交代。アレクシス・マクアリスターが引き続き欠場する可能性があり、ユルゲン・クロップ監督はどのような中盤の構成でこの試合に挑むのか。

■アーセナル vs ブライトン

前節アストンヴィラに惜敗し2位に後退したアーセナルは、復調の兆しが見え始めたブライトンをホームに迎える。冨安健洋がケガで離脱しているため、三笘薫との日本人対決は実現しないが、攻撃志向の強いチーム同士の対戦だけに、ハイレベルな攻防に期待したい。懸念はガブリエウ・マルティネッリが体調不良でUEFAチャンピオンズリーグのPSV戦を欠場した点。エミール・スミス・ロウがケガから復帰し、カイ・ハヴァーツも少しずつ調子を上げているが、マルティネッリが不在となれば攻撃の迫力は低減する。ブライトンはUEFAヨーロッパリーグから中2日とアーセナルより厳しい日程も克服する必要がある。

■マンチェスター・シティ vs クリスタルパレス

マンチェスター・シティはクリスタルパレスをホームに迎える。公式戦2連勝中ではあるが、両方とも1点差ゲームと苦しい戦いが続いているうえ、エースのアーリン・ハーランドが足首のケガで欠場中。この後に控えるクラブワールドカップに照準を合わせるのであれば、この試合も欠場する可能性がある。クリスタルパレスは前節、退場処分を受けたジョルダン・アイェウが出場停止となるため攻撃力の低下は否めないが、マンチェスター・シティとしても苦戦は免れないだろう。

■その他の見どころ

直近4試合で1勝3敗、2連敗中のチェルシーは最下位シェフィールド・ユナイテッドとのホームゲーム。20チーム中最少の12得点、最多の41失点を記録している相手に攻守ともに圧倒し、浮上のきっかけをつかみたい一戦となる。復帰間近と言われながらいまだにピッチに立てていないクリストファー・エンクンクの動向にも注目だ。トッテナムはノッティンガム・フォレストとのアウェーゲームに挑む。前節、ニューカッスルに快勝したとは言え、それ以前は5試合で1分け4敗。ノッティンガム・フォレストも直近5試合で1分け4敗とチーム状態がいいとは言えないだけに、確実に勝利を収めたい。前節2ゴールを挙げたリシャーリソンに期待だ。

◉プレミアリーグ 第17節 試合日程

12月16日(土)

5:00 ノッティンガム・フォレスト vs トッテナム

12月17日(日)

0:00 ボーンマス vs ルートン・タウン

0:00 チェルシー vs シェフィールド・ユナイテッド

0:00 マンチェスター・シティ vs クリスタルパレス

0:00 ニューカッスル vs フラム

2:30 バーンリー vs エヴァートン

23:00 ウェストハム vs ウルブス

23:00 ブレントフォード vs アストンヴィラ

23:00 アーセナル vs ブライトン

12月18日(月)

1:30 リヴァプール vs マンチェスター・ユナイテッド

※時刻はすべて日本時間