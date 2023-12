写真:ここ数試合ゴールがない古橋 日本人対決で待望のゴールは生まれるか ©Getty Images

12月16日および2024年1月24日に、スコティッシュ・プレミアシップ第18節の試合が行われる。セルティック vs ハーツでは日本人対決が実現する可能性が高い。ゴールから遠ざかっている古橋亨梧は復調の兆しを見せられるか。

◉注目カード

■セルティック vs ハーツ

首位セルティックはハーツをホームに迎える。セルティックは古橋亨梧、ハーツは小田裕太郎と田川亨介が試合に出場できる状態にあり、日本人対決が実現する可能性が高そうだ。セルティックでは岩田智輝が好調を維持していたが、ミッドウィークに行われたUEFAチャンピオンズリーグの試合において、先発出場しながらも相手との接触プレーで足を痛めてわずか19分で交代。そのため今節の出場も難しくなっている。一方の古橋は最近の試合でゴールから遠ざかっており、ベンチスタートが増加。この試合でも、コンディションに問題がなければ何らかの形で出場機会は与えられるだろうが、結果を残せないようだとチーム内での立場が危うくなる可能性もある。もちろんハーツの2人にも期待がかかる。田川は前節の試合でボールキープに失敗し、失点のきっかけを作ってしまっただけに、結果で取り戻したいところだ。

■その他の見どころ

12月17日にリーグカップ戦決勝のレンジャーズ vs アバディーンの試合が予定されているため、ハイバーニアン vs レンジャーズ、セント・ジョンストン vs アバディーンの試合は今週末ではなく、1月24日に行われることとなった。

2位レンジャーズは今節が延期になる代わりに、12月20日に第12節順延分のセント・ジョンストン戦が行われる。12月17日のリーグカップ戦決勝以降、年末年始にかけては中2日、中3日で試合が続く過密日程を強いられるため、セルティック追走のためにはコンディション調整が求められることになる。

◉スコティッシュ・プレミアシップ 第18節 試合日程

12月17日(日)

0:00 セルティック vs ハーツ

0:00 リヴィングストン vs キルマーノック

0:00 ロス・カウンティ vs ダンディー

0:00 セント・ミレン vs マザーウェル

1月25日(木)

4:45 ハイバーニアン vs レンジャーズ

4:45 セント・ジョンストン vs アバディーン

※時刻はすべて日本時間