写真:2試合連続でのスタメン出場に期待がかかる鎌田大地©Getty Images

12月22日から23日にかけて、セリエA第17節の10試合が行われる。首位インテルはレッチェとのホームゲーム。コッパイタリアの試合でエースのラウタロ・マルティネスが足を気にする様子を見せており、この試合に出場できるかどうかは不透明だ。ラツィオはアウェーでのエンポリ戦。鎌田大地はリーグ戦2試合連続の先発出場なるか。

◉注目カード

■インテル vs レッチェ

首位インテルはレッチェとのホームゲームに挑む。現地時間12月20日にコッパイタリアの試合に臨み、延長戦までもつれ込んだ末に敗れるというゲームを演じた。そこから中2日での連戦となるため、コンディショニングの面では不利になるだろう。ただ、リーグ戦での直接対戦成績では26勝4分け4敗と大きく勝ち越しており、優位性は間違いない。好調を維持するラウタロ・マルティネス、マルクス・テュラムの強力2トップがチーム最大の武器ではあるが、コッパイタリアの試合ではラウタロ・マルティネスが途中交代する際、左太腿の内側を気にする様子を見せており、その状態が唯一、気がかりな点だ。

■サレルニターナ vs ミラン

ミランはサレルニターナとのアウェーゲームに挑む。前節モンツァに3-0と快勝したものの、この試合でトンマーゾ・ポベガとノア・オカフォーが負傷。ただでさえケガ人が相次いでいる状況下でさらに離脱者が増え、厳しい状況であることは間違いない。一方で、第13節フィオレンティーナ戦でのフランチェスコ・カマルダに続いて、前節の試合では18歳のジャンカルロ・シミッチがリーグ戦デビューをして即ゴールを決めるなど、若い選手が躍動を見せている。前節復帰し、早速アシストを記録したラファエウ・レオンも含め、現存戦力で乗り切る必要がある。

■エンポリ vs ラツィオ

前節インテルに敗れたラツィオはアウェーでエンポリと対戦する。直近10試合の直接対決の戦績は7勝2分け1敗と大きく勝ち越しており、相性は悪くない。前節では絶対的司令塔のルイス・アルベルトがコンディション不良によりベンチスタートとなり、鎌田大地が先発出場。及第点に近いプレーを見せたことで、今節はルイス・アルベルトと鎌田の起用法が注目ポイントとなる。現状で6勝3分け7敗と負け越しており、この試合に勝利すれば勝率5割に乗せることができる。上位陣に食らいついていくためにも、確実に勝利したいところだ。

■その他の見どころ

リーグ戦11戦負けなしのユヴェントスはフロジノーネとのアウェーゲーム。リーグ戦での通算対戦成績は3勝1分けと無敗を維持しており、この試合でも持ち前の勝負強さを発揮することが予想される。ローマが前年度王者ナポリをホームに迎える一戦も注目だ。リーグ戦での通算対戦成績ではローマの52勝、ナポリの48勝、52の引き分けとほぼ互角。ナポリはヴィクター・オシムヘンが復帰後に好パフォーマンスを見せている一方、ローマはパウロ・ディバラがハムストリングの負傷で年末まで欠場となっている。前節、累積警告で欠場したロメル・ルカクが起用できる点はポジティブな要素であり、この試合に勝利すれば勝ち点でナポリを逆転できることもあって、ホームで負けるわけにはいかない。

◉セリエA 第17節 試合日程

12月23日(土)

2:30 サッスオーロ vs ジェノア

2:30 エンポリ vs ラツィオ

4:45 モンツァ vs フィオレンティーナ

4:45 サレルニターナ vs ミラン

20:30 フロジノーネ vs ユヴェントス

23:00 ボローニャ vs アタランタ

23:00 トリノ vs ウディネーゼ

12月24日(日)

2:00 エラス・ヴェローナ vs カリアリ

2:00 インテル vs レッチェ

4:45 ローマ vs ナポリ

※時刻はすべて日本時間