長崎県内・新型コロナ感染者数

長崎県は28日、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症などの最近1週間（18～24日）の感染状況を公表した。インフルエンザの1定点あたりの報告数は24.63人。警報レベル終息基準値（10人）を依然上回っており、県は警報を継続している。

県によると、県内70の定点医療機関当たりの報告数は前週比423人減の1724人。年代別では、10歳未満と10代で75％以上を占めた。

県内10の保健所管内別でみると、上五島（54.33人）が最多。対馬（51.67人）、長崎（37.82人）、県北（31.25人）、壱岐（23人）などと続いた。

新型コロナウイルスは、4週間ぶりに前週を下回り、194人（前週比21人減）。1定点あたりの報告数は2.77人だった。