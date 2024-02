写真:チームを勝利に導くのはどちらのエースか ©Getty Images

日本時間2月3日から6日にかけて、セリエA第23節の10試合が行われる。最大の注目は首位攻防戦となるインテル vs ユヴェントスの「イタリア・ダービー」。両者の暫定ポイント差はわずかに1で、リーグタイトルの行方を占う重要な一戦となる。



◉注目カード

■インテル vs ユヴェントス

セリエAでの通算対戦成績はインテルの48勝に対してユヴェントスが87勝(46引き分け)と後者が大きく勝ち越しているが、今回はインテルのホームゲームであり、消化試合数が1少ないにもかかわらず1ポイント差で首位に立つなど、過去の対戦成績はあまり参考にならないだろう。前節は出場停止だったハカン・チャルハノールとニコロ・バレッラが復帰できるのもプラス要素だ。インテルはラウタロ・マルティネスがリーグ戦直近3試合で4ゴール、ユヴェントスはドゥシャン・ヴラホヴィッチが直近4試合で6ゴールと、両チームともにエースが好調を維持している。味方が彼らをどう生かすか、相手は彼らをどう封じるかが勝敗を分けるカギとなるはずだ。いずれにしても、勝利したほうがスクデット獲得の最有力候補になることは間違いない。

■フロジノーネ vs ミラン

前節ボローニャに引き分け、首位インテルとの勝ち点差を広げられてしまったミランは、アウェーでフロジノーネに挑む。首位攻防戦の「イタリア・ダービー」がドローに終わり、自分たちは勝利して2強との勝ち点差を縮めるというのがミランにとっては理想的な展開だが、いずれにしても2試合連続で3ポイントを逃すような事態は避けなければならない。勝利のためにはオリヴィエ・ジルー、ラファエウ・レオンという2枚看板の活躍が不可欠だが、直近2試合で3ゴールと好調のルベン・ロフタス・チークにかかる期待も大きい。一方で、守備陣は直近の公式戦4試合で6失点と苦戦しており、改善が必要だ。

■ローマ vs カリアリ

ダニエレ・デ・ロッシ新監督の就任を機に2連勝で5位に浮上と復調の兆しを見せつつあるローマは、ホームに18位のカリアリを迎えての一戦に挑む。第8節で対戦した際には4-1と快勝した相手だけに、3連勝への期待は大きい。ただ、監督交代を契機とする勢いはそろそろ落ち着きを見せることも予想されるため、ここからは冷静な戦いが必要になる。前回対戦時に2ゴールを挙げて大勝に貢献したロメル・ルカクは、再びチームを勝利に導くキーマンとなれるか。

■その他の見どころ

ナポリはホームにヴェローナを迎える。リーグ戦は直近5試合で1勝2分け2敗と調子が上がらず、エースのヴィクター・オシムヘンも、ナイジェリア代表がアフリカネイションズカップで準々決勝に勝ち進んでいるため引き続き不在となる。引き続き苦しい戦いを強いられることになるだろう。ラツィオはアタランタとのアウェーゲーム。前節ナポリ戦はスコアレスドローに終わり、リーグ戦での連勝が4でストップしたが、今節は累積警告で出場停止だったチーロ・インモービレは出場可能に。2試合連続で出場機会のなかった鎌田大地は起用されるのか。



◉セリエA 第23節 試合日程

2月3日(土)

4:45 レッチェ vs フィオレンティーナ

23:00 エンポリ vs ジェノア

23:00 ウディネーゼ vs モンツァ

2月4日(日)

2:00 フロジノーネ vs ミラン

4:45 ボローニャ vs サッスオーロ

20:30 トリノ vs サレルニターナ

23:00 ナポリ vs ヴェローナ

2月5日(月)

2:00 アタランタ vs ラツィオ

4:45 インテル vs ユヴェントス

2月6日(火)

4:45 ローマ vs カリアリ

※時刻はすべて日本時間