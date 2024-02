写真:激化する優勝争いに加えて、日本人選手の活躍に注目したい ©Getty Images

現地時間2月10日から13日にかけて、プレミアリーグ第24節の10試合が行われる。AFCアジアカップでの戦いを終えた日本代表組、韓国代表組が軒並みチームに復帰し、各チームで試合に出場できる状況に。ケガ人不在のマンチェスター・シティも加え、上位陣の争いはさらに激化しそうだ。

◉注目カード

■リヴァプール vs バーンリー

前節アーセナルに完敗を喫し、2位以下との勝ち点差を縮められてしまった首位リヴァプールは、19位バーンリーをホームに迎えての一戦。ハムストリングのケガから復帰したばかりのドミニク・ソボスライは再び同じ箇所を痛めて前節から欠場し、イブラヒマ・コナテは前節の退場処分により今節は出場停止。エースのモハメド・サラーも引き続き欠場が濃厚で、やや苦しい陣容での戦いを強いられることを考えると、アジアカップでの戦いから帰還したばかりの遠藤航にも出場機会があるかもしれない。前線ではダルウィン・ヌニェスに注目。直近の試合では多くの決定機を外しているが、チャンス自体は作れているだけに、何かきっかけさえつかめれば大爆発も期待できるはずだ。

■マンチェスター・シティ vs エヴァートン

2位マンチェスター・シティは残留争いを演じるエヴァートンとのホームゲームに挑む。ケヴィン・デ・ブライネやアーリン・ハーランドが完全復活を果たし、それ以外も現状、ケガ人はゼロ。万全の首位追撃態勢が整っている。現在、公式戦7連勝中と調子も上々で、その連勝の中には今回の対戦相手であるエヴァートンに3-1と勝利した第19節の試合も含まれる。その一戦でゴールを奪い、前節にはハットトリックを達成したフィル・フォーデンが注目の存在だが、彼が出場しなくとも戦力が低下することはないだろう。

■ウェストハム vs アーセナル

前節、首位リヴァプールに快勝したアーセナルは、ウェストハムとのアウェーゲームに挑む。昨シーズンまでウェストハムに所属していたデクラン・ライスにとっては、移籍後初の元本拠地への“帰還”となる。古巣のファンが彼をどのように迎え入れるかが最初の注目ポイントだ。最終ラインでは冨安健洋もメンバー入りするはず。守備の安定感をさらに高めて首位追撃態勢を整えていきたいところだが、ウェストハムは第19節対戦時に0-2と敗れている相手であるだけに、油断は禁物だろう。

■トッテナム vs ブライトン

前節エヴァートンに引き分けてしまったトッテナムは、クリスタルパレスに快勝したブライトンをホームに迎える。トッテナムはソン・フンミン、ブライトンは三笘薫がアジアカップでの戦いを終えてチームに合流しており、この試合ではともに先発する可能性も。ジェームズ・マディソンとソン・フンミン、三笘とペルビス・エストゥピニャンという両チームが誇る攻撃ユニットの実現も楽しみな状況になっている。攻撃志向の強いチーム同士の対戦となるだけに、激しい攻防に期待したい。

■その他の見どころ

4位アストンヴィラは公式戦3連勝中と調子が上向きつつあるマンチェスター・ユナイテッドとのホームゲームに挑む。2月7日にFAカップ4回戦再試合を戦ってから中3日でこの試合を迎えることもあり、厳しい戦いになることは間違いないだろう。橋岡大樹が加入したルートン・タウンはホームでシェフィールド・ユナイテッドと対戦。前節はベンチ外だった橋岡のメンバー入りとデビューに期待したい。



◉プレミアリーグ 第24節 対戦カード

2月10日(土)

21:30 マンチェスター・シティ vs エヴァートン

2月11日(日)

0:00 ウルブス vs ブレントフォード

0:00 フラム vs ボーンマス

0:00 トッテナム vs ブライトン

0:00 ルートン・タウン vs シェフィールド・ユナイテッド

0:00 リヴァプール vs バーンリー

2:30 ノッティンガム・フォレスト vs ニューカッスル

23:00 ウェストハム vs アーセナル

2月12日(月)

1:30 アストンヴィラ vs マンチェスター・ユナイテッド

5:00 クリスタルパレス vs チェルシー

※時刻はすべて日本時間