写真:インテルはサンチェスの1G1Aの活躍で連勝を9に伸ばしている

現地時間3月1日から4日にかけて、セリエA第27節の10試合が行われた。

ジェノアをホームに迎えた首位インテルは30分、スピーディーなパス回しで中央を崩すと、ラウタロ・マルティネスのラストパスに抜け出したクリスティアン・アスラニが豪快に蹴り込み先制する。34分にはニコロ・バレッラが抜け出してシュートを放ったシーンについてオンフィールドレビューが行われ、ジェノア側のファウルがあったとしてインテルにPKが与えられる。これをアレクシス・サンチェスが丁寧に決め、リードを広げて前半を折り返す。ジェノアも54分にヨハン・バスケスが相手のクリアボールを直接、蹴り込んで1点を返したが、反撃も及ばず、インテルが2-1で逃げ切ってリーグ戦9連勝を飾った。

2位ユヴェントスはナポリとのアウェーゲームに挑んだ。試合が動いたのは42分で、相手のクリアボールに反応したフヴィチャ・クヴァラツヘリアが右足のボレーシュートを叩き込みナポリが先制する。ユヴェントスも81分、フェデリコ・キエーザが同点ゴールを奪ったものの、ナポリは85分のプレーでヴィクター・オシムヘンがペナルティーエリア内で足を踏まれてPKを獲得。オシムヘンのキックはGKがストップしたものの、走り込んだジャコモ・ラスパドーリが押し込んで勝ち越しに成功。これが決勝点となり、ユヴェントスにとっては手痛い敗戦に。首位インテルとの勝ち点差は15に広がった。

ミランはアウェーでラツィオと対戦。前半をスコアレスで折り返すと、ラツィオが退場者を1人出して迎えた88分、ゴール前での混戦の中からノア・オカフォーが相手GKの手を弾く強烈なシュートで先制点を奪取。後半アディショナルタイムにはラツィオにさらに2人の退場者が出る波乱の展開となる中、ミランが1点を守り切って勝利を収め、ユヴェントスとの勝ち点差を1に縮めた。ラツィオの鎌田大地はベンチ入りしたものの、出場機会は得られなかった。

アタランタ vs ボローニャの上位対決は28分にアタランタが先制したものの、ボローニャは後半に反撃。2ゴールを奪って逆転勝利を収め、連勝を6に伸ばした。モンツァとのアウェーゲームに挑んだローマは、38分にロレンツォ・ペレグリーニのゴールで先制すると、42分にはロメル・ルカクが追加点。後半も主導権を握って63分にパウロ・ディバラの直接FK、82分にはレアンドロ・パレデスのPKで得点を重ね、相手の反撃を1点に抑えて4-1と快勝した。この結果、ローマがアタランタをかわして5位に浮上している。

ヴェローナはサッスオーロに、カリアリはエンポリに、それぞれ1-0で勝利。ウディネーゼ vs サレルニターナ、フロジノーネ vs レッチェはともに1-1の引き分けに終わった。トリノ vs フィオレンティーナはスコアレスドローとなっている。



◉セリエA 第27節 結果

ラツィオ 0-1 ミラン(ハイライト動画)

ウディネーゼ 1-1 サレルニターナ

モンツァ 1-4 ローマ(ハイライト動画)

トリノ 0-0 フィオレンティーナ

ヴェローナ 1-0 サッスオーロ

エンポリ 0-1 カリアリ

フロジノーネ 1-1 レッチェ

アタランタ 1-2 ボローニャ

ナポリ 2-1 ユヴェントス(ハイライト動画)

インテル 2-1 ジェノア(ハイライト動画)