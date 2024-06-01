長崎伝統芸能振興会は29日、長崎くんち（10月7～9日）の各踊り場の桟敷券の販売日程などを発表した。

諏訪神社（長崎市上西山町）の桟敷券は6月7日午前7時から、同神社内のくんち踊馬場さじき運営委員会事務所で販売する。

同神社では10月7日（午前7時、午後4時）、9日（午前8時20分）に奉納踊りを行う。S席3万6千円、A席3万円、B席2万4千円、C席1万8千円。いずれも一升4人掛け。

残席があれば、6月10日午前9時半からチケットぴあで、同日午前10時から電話予約で購入できる。

長坂整理券は7月1～20日、はがきで申し込む。同月28日午前10時から公開抽選を行い、当選者にはがきで知らせる。問い合わせは同委員会（電095.821.8596、095.821.7075）。

八坂神社（鍛冶屋町）は、今回初めて同神社さじき運営委員会ホームページで予約を受け付ける。6月10日午前9時からネットで、同月20日午前9時から電話で販売する。同委員会（電095.822.6750）。

他の踊り場の販売日程と連絡先は▽お旅所（元船町）7月16日午後1時、電話予約のみ、元船町お旅所さじき委員会（電095.823.9073、095.823.9070）▽中央公園（賑町）8月1日午前10時、チケットぴあとセブン－イレブン、長崎商工会議所（電095.822.0111）。