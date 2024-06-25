めざせ甲子園2024・夏に懸ける46チーム①　7月13日開幕、2強を軸にした優勝争い

Published
2024/06/25 12:23 (JST)
Updated
2024/06/25 12:54 (JST)
攻守両面でチームを引っ張る海星の永田＝県営ビッグNスタジアム

　第106回全国高校野球選手権長崎大会は7月13日、長崎市の県営ビッグNスタジアムで開会式と開幕戦が行われ、夏の甲子園出場権を懸けた熱戦が始まる。
　優勝争いは今季県内主要大会3冠の長崎日大、3大会とも決勝に進んだ海星の第1、2シードが軸。第3～5シードの創成館、瓊浦、九州文化学園も総合力は高い。第6～8シードの鎮西学院、大崎、長崎総合科学大付も攻守両面で力がある。好投手を擁する実力校も多く、長崎商、清峰、波佐見などのノーシード校が上位に絡んでくる可能性もある。いずれも勝ち進むためには、守備の安定と打線のつながりが絶対条件となりそうだ。
　夏に挑む出場全46チームの横顔を紹介する。

※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性があります）

■諫早農　活躍する先輩に続け

　今春、OBの中村優斗投手（愛知工大4年）が日本代表入り。3月の欧州代表との強化試合で大活躍した。そんな先輩に続こうと、後輩たちも懸命にレベルアップ。2年生主体チームで上位進出を目指す。投手は岡本、山口が二枚看板。3年生の捕手下釜が引っ張る。打線は野田、吉田らがポイントゲッター。木谷が足でかき回して好機を広げる。

　部長　西岡　行人
　監督　谷口　　享
　投手　岡本　優斗　2　高　来
　捕手　下釜大空翔　3　時　津
◎一塁　吉田　　啓　3　高　来
　二塁　木村　康雅　3　森　山
　三塁　野田　愛斗　2　国　見
　遊撃　瀬戸口直己　2　森　山
　左翼　木田　悠太　2　明　峰
　中堅　嶺　　祐生　2　吾　妻
　右翼　木谷　涼雅　2　東長崎
　控え　山口　諒人　2　明　峰
　　〃　　三又　慶朗　2　三　会
　　〃　　道脇　優人　3　小　野
　　〃　　長岡　　翼　2　島原二
　　〃　　山村　誠也　3　北諫早
　　〃　　中村　大和　3　南　串
　　〃　　楠田　誠心　2　西有家
　　〃　　宮田　　瞬　2　小　浜
　　〃　　田中　惇心　2　小　野
　　〃　　吉原　亜瑠　3　諫　早
　　〃　　平地　悠輝　2　東長崎

■海星　20度目の優勝に照準

　今季は県内主要3大会すべて決勝進出。20度目の優勝に照準を合わせる。最速140キロ超の加茂と陣内は今大会注目の右腕。陣内はNHK杯地区予選の長崎東戦で完全試合を達成した。スライダーがいい大川らが控える。守備は永田、濱部の二遊間を中心に堅く、伝統の強力打線も健在。俊足の田中が好機を広げ、勝負強い永田、田川らでかえしたい。

　部長　濵﨑　紀充
　監督　加藤　慶二
　投手　加茂　　恵　3　小　野
　捕手　奥浜　京介　3　土井首
　一塁　池田　陽翔　3　西有田
　二塁　永田　晃庄　3　西浦上
　三塁　田川幸太郎　3　三　重
　遊撃　濱部　大間　2　有　明
　左翼　月輪　一翔　3　熊　野
◎中堅　田中朔太郎　3　永犬丸
　右翼　村田　悠真　3　郷ノ浦
　控え　大川　逢夢　3　横　路
　　〃　　陣内　優翔　2　土井首
　　〃　　小川　直人　2　　〃　
　　〃　　尾濱　奏喜　3　音　戸
　　〃　　江口　煌雅　3　宮　原
　　〃　　福田　瑛大　3　長　崎
　　〃　　上甲　飛羽　2　美鈴が丘
　　〃　　木村　大虎　2　三　重
　　〃　　田端壮太朗　2　海　田
　　〃　　檜垣虎次郎　2　海　星
　　〃　　岩永　隼汰　3　　〃　

■小浜　試合の入りポイント

　ノーシードながら、上位へ勝ち進む力を備えている。初戦の相手は清峰－長崎北の好カードの勝者。どれだけ落ち着いて試合に入れるかがポイントか。エース荒木瑛は切れのある直球と変化の大きいカーブが持ち味。二塁松尾、三塁田中陽を中心にしたバックは堅い。打線の軸は長打力がある濱田、田中正。確実な犠打と1本の安打で点を取りにいく。

　部長　小宮　健市
　監督　山口　寛司
◎投手　荒木　瑛汰　3　小　浜
　捕手　岩下　才也　3　　〃　
　一塁　濱田　一徹　3　国　見
　二塁　松尾　　零　3　小　浜
　三塁　田中　陽太　3　　〃　
　遊撃　田浦隆之亮　2　吾　妻
　左翼　山本　志朗　2　千々石
　中堅　田中　正義　3　愛　野
　右翼　近藤　遥斗　3　西有家
　控え　中村　璃央　3　千々石
　　〃　　山本　悠人　3　南　串
　　〃　　脇坂　龍河　3　吾　妻
　　〃　　山本　晴貴　3　加津佐
　　〃　　下釜　煌陽　2　西有家
　　〃　　小林　優人　2　西諫早
　　〃　　本多　啓輔　3　吾　妻
　　〃　　井上　大吉　3　愛　野
　　〃　　安達　英仁　3　西有家
　　〃　　竹下　和真　3　南　串
　　〃　　荒木　爽汰　1　小　浜

■長崎南山　本番で悔しさ晴らす

　今季は主要県大会すべて初戦で敗れるなど、悔しさを募らせてきた。まずは壱岐との1回戦を突破して弾みをつけたい。スライダーが切れる右横手のエース田添、球威のある永尾ら投手陣の活躍は絶対条件。強肩の捕手本山、主将の二塁岡田らを軸に守備からリズムをつくりたい。打線は俊足の中田、好機に強い本山、長打力のある小川らが引っ張る。

　部長　吉村　義則
　監督　布志木信晴
　投手　田添　太暉　3　三　重
　捕手　本山　太三　3　三　川
　一塁　小堀　遥哉　3　西　泊
◎二塁　岡田　勇舞　3　三　和
　三塁　菅藤　　翔　3　高　田
　遊撃　中田虎太郎　3　　淵　
　左翼　小川　太陽　2　筑紫野
　中堅　松田　侑樹　2　長与二
　右翼　田中　良明　3　西浦上
　控え　永尾　優太　3　小ケ倉
　　〃　　今村　駿介　2　横　尾
　　〃　　一瀬　琉人　2　　〃　
　　〃　　吉田　慎平　2　時　津
　　〃　　太田　誠也　2　戸　町
　　〃　　磯本　大心　1　三　重
　　〃　　伊藤慎之介　1　長崎南山
　　〃　　村中　流羽　2　西　泊
　　〃　　五島　拓音　3　鳴　北
　　〃　　小野　太志　3　魚　目
　　〃　　髙月　隆惺　3　長・琴海

■佐世保工　3年生2人がけん引

　春夏合わせて7度の甲子園出場経験がある古豪。今季は1、2年生29人を3年生2人が引っ張る。このところ結果を出せていないだけに、上位進出して復活を印象づけたい。秋以降に急成長した2年生エースの樋口は、打たせて取る投球が持ち味。攻撃はバントを駆使して1点を取りにいく。中軸を担う主将の田中はチーム一の好打者でチャンスに強い。

　部長　吉田　繁弘
　監督　末永　康一
　投手　樋口　輝之　2　広　田
　捕手　小林雄太郎　2　相　浦
　一塁　山﨑　崇蒔　2　日　宇
　二塁　新宮　瑠斗　1　早　岐
◎三塁　田中　鉄二　3　中　里
　遊撃　森﨑　幸聖　2　中　部
　左翼　古木　陽真　2　早　岐
　中堅　藤田　絢吾　2　佐　々
　右翼　中里　　新　2　大　野
　控え　大川　颯馬　1　佐　々
　　〃　　金納　大師　2　日　野
　　〃　　井上瑛太郎　1　日　宇
　　〃　　藥師寺涼馬　1　日　野
　　〃　　小川　雄大　2　中　里
　　〃　　白石　心平　1　福　石
　　〃　　川中　智将　1　三川内
　　〃　　奈須　大和　2　祇　園
　　〃　　中村花左衛門　1　日　野
　　〃　　菅　　勇翔　1　中　里
　　〃　　萬屋　大樹　1　清　水

■猶興館　夢は平戸から甲子園

　現3年生7人は地元での進学にこだわった学年。「平戸から甲子園」という夢を追える学校にしようと努力を重ね、徐々に結果を出し始めた。エース宮本はテンポが良く、強肩の捕手谷浦は的確にリードする。松田、岩田らが軸の打線はどこからでも得点できる。初戦は諫早農。まずは単独チームとして2016年以来の1勝を挙げて、次へつなげたい。

　部長　宮原　明寛
　監督　江口　真矩
　投手　宮本　健照　3　南　部
　捕手　谷浦　志琉　2　中　部
　一塁　松田　元希　3　平　戸
◎二塁　岩田　雄弥　3　南　部
　三塁　中島　祐樹　3　田　平
　遊撃　畑中　友誓　2　平　戸
　左翼　中野　達也　3　　〃　
　中堅　米倉　崚亮　3　　〃　
　右翼　中倉　宏斗　3　田　平
　控え　前川　友吾　2　平　戸
　　〃　　中村　太紀　2　　〃　
　　〃　　阿立　空河　2　大　島
　　〃　　山下　大翔　1　平　戸
　　〃　　後藤　巧成　1　田　平
　　〃　　宮木　悠真　1　　〃　
　　〃　　白石　大和　1　平　戸

■長崎日大　今季3冠第1シード

　昨秋、今春の九州地区県大会、NHK杯の3冠を達成した第1シード。14年ぶりの「夏」を視界に捉えている。投手は西尾、三丸の二枚看板に加え、同じく右の渡辺も台頭。いずれも140キロ台の直球に切れのある変化球を織り交ぜる。捕手山田を中心にした守備も堅実だ。攻撃は足を絡めながら、勝負強い加藤、平田、林田らへ好機でつなぎたい。

U18日本代表候補入りしている長崎日大のエース西尾＝県営ビッグNスタジアム

　部長　山内　徹也
　監督　平山清一郎
　投手　西尾　海純　3　山　田
　捕手　山田小次郎　3　加津佐
　一塁　田川　愛士　3　長崎日大
　二塁　矢治　匠望　3　中　原
◎三塁　加藤　太陽　3　西大村
　遊撃　長船　蒼大　2　春　吉
　左翼　渡辺　　登　3　篠　崎
　中堅　三丸　悠成　3　吾　妻
　右翼　林田　瑛士　3　城　西
　控え　筒井　一心　3　　〃　
　　〃　　末川　泰地　3　大　野
　　〃　　小嶋　翔悟　3　菅　生
　　〃　　川原　颯志　2　吾　妻
　　〃　　立石　莉徠　3　筑後北
　　〃　　吉田　旭宏　3　内　浜
　　〃　　松藤　充輝　2　多々良
　　〃　　榎並　拓也　2　西諫早
　　〃　　宗　　雅輝　2　三　国
　　〃　　平田　　礼　2　長　丘
　　〃　　川渕　拓海　2　大　野

■波佐見　バランスいい走攻守

　走攻守のバランスが取れた実力校。モチベーションも高く、7年ぶりの夏の甲子園を見据えている。好機に強い前田、パンチ力を備えた中山、江口を軸にした打線につながりがあり、集中打で大量点を奪える。直球に切れが出てきたエース門田、テンポがいい金子ら投手陣が流れをつくり、前田、田中星の二遊間を中心に確実にアウトを積み重ねる。

　部長　米田　一夫
　監督　得永　　健
　投手　門田　竜空　3　小値賀
　捕手　江口　智樹　2　祇　園
　一塁　横瀬　碧海　3　早　岐
◎二塁　前田　大伍　3　西大村
　三塁　三木　悠成　3　広　田
　遊撃　田中　星那　3　日　宇
　左翼　仁尾　章真　2　香椎二
　中堅　早田　光輝　3　諫　早
　右翼　中山　竜舞　2　長　与
　控え　浦邉穂寿海　3　南　部
　　〃　　金子　脩汰　2　福　島
　　〃　　田中航太郎　3　鹿　町
　　〃　　福田　理純　3　日　宇
　　〃　　瀬井芳二朗　1　波佐見
　　〃　　中里　善哉　1　三川内
　　〃　　山口　宗悟　2　三　宅
　　〃　　貞方　凰晴　1　春日西
　　〃　　杉本　勇斗　1　波佐見
　　〃　　浦　　佳翔　3　広　田
　　〃　　安川　兼司　2　須　江

■島原中央　力つけて今春8強

　昨季は6年ぶりに夏1勝をマーク。今季も春の県大会で8強入りするなど力をつけてきた。西海学園－五島・五島海陽の勝者と対戦する初戦を突破して勢いづきたい。エース松野はカットボールを生かして打たせて取るタイプ。攻撃は坂根、備後ら好打者の前に走者をためたい。昨年7月に転校してきた山本莞太郎、陣太郎の双子が中堅、右翼を守る。

　部長　竹村　伸二
　監督　李　　崇史
　投手　松野　琉已　3　島原一
　捕手　寶田　大芽　3　平　井
　一塁　備後　星眺　3　登美丘
◎二塁　坂根　康太　3　新喜多
　三塁　長澤　　匠　3　狭山南
　遊撃　中原　章斗　3　斑鳩南
　左翼　安保　海人　2　勝田台
　中堅　山本莞太郎　2　峰　塚
　右翼　山本陣太郎　2　　〃　
　控え　村重　祐磨　3　日根野
　　〃　　宇野　輝誠　2　小　津
　　〃　　垣内　　空　2　苦楽園
　　〃　　里田　球将　2　野　村
　　〃　　野田　志音　2　島原二
　　〃　　野々村颯馬　2　秦　荘
　　〃　　波多江蒼樹翔　2　前　原
　　〃　　奥田　來響　1　長吉西
　　〃　　木村　　輝　1　加美南
　　〃　　小松　大地　1　上陽北汭学園
　　〃　　久松　琉唯　1　西　海

■長崎南　守備の安定が不可欠

　今季の県内主要大会はいずれも1回戦敗退。好投手がそろっているだけに、失策が多い守備の安定が不可欠となる。目標は2013年以来の3回戦進出だ。エース熊川は最速138キロの直球が持ち味。コントロールがいい松竹、長身左腕の杉本らが控える。攻撃は長打力のある主将の宮本をはじめ、土居、関らが早めに援護して主導権を握りたい。

　部長　金柿　明生
　監督　千住　剛広
　投手　松竹　耀平　3　小　島
　捕手　濱田龍史郎　3　桜馬場
◎一塁　宮本　航希　3　　橘　
　二塁　土居　颯太　3　小　島
　三塁　大木　　航　3　茂　木
　遊撃　関　　飛龍　3　小ケ倉
　左翼　副島　汰斗　3　桜馬場
　中堅　江越　謙都　3　西　泊
　右翼　熊川　　晴　3　丸　尾
　控え　中島　煌仁　3　桜馬場
　　〃　　杉本優太朗　2　戸　町
　　〃　　清原　雅也　2　小　島
　　〃　　川口　嵩斗　1　東長崎
　　〃　　瀬戸口健太　1　小　島
　　〃　　野田　渉介　2　海　星
　　〃　　平川　楓翔　2　　橘　
　　〃　　松本　聖也　1　小　島
　　〃　　堀畑　圭真　2　　〃　
　　〃　　森　　優馬　2　片　淵
　　〃　　田口　秀平　1　大　村

■上五島　主将を軸にまず1勝

　今季はNHK杯地区予選1回戦突破が最高成績。悔しさを重ねてきた。捕手として的確な指示を送り、攻撃でも4番を担う主将の入江を軸に、まずは3年ぶりの夏1勝を目指す。エース江口煌は伸びのある直球と変化が大きいスライダーが持ち味。打線は下田、江口孔が小技を絡めて好機をつくり、長打力のある岡元、濱原ら3年生が打点を稼ぐ。

　部長　末永　淳也
　監督　黒江　洋樹
　投手　江口　煌人　2　奈良尾
◎捕手　入江　　翔　3　若　松
　一塁　江口　孔晟　3　有　川
　二塁　岡元　耀煌　3　奈良尾
　三塁　田邊　千洋　2　有　川
　遊撃　下田　聖希　2　若　松
　左翼　濱原　結人　3　　〃　
　中堅　青﨑　昭太　3　有　川
　右翼　板浦　航大　2　若　松
　控え　大水　海希　2　魚　目
　　〃　　羽田　透真　1　有　川
　　〃　　松岡　秀真　1　上五島
　　〃　　浦田　右京　1　　〃　
　　〃　　松園　夏蓮　1　若　松
　　〃　　竹川　拓真　1　有　川
　　〃　　中村　愁月　2　奈良尾

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