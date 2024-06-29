めざせ甲子園2024・夏に懸ける46チーム③　長崎大会

Published
2024/06/29 11:41 (JST)
Updated
2024/06/29 12:07 (JST)

※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性があります）

■鹿町工　捕手山下が攻守の要

　NHK杯地区予選初戦で、シード校の大崎と終盤まで競り合った。攻守にまとまりがあり、川棚との1回戦を突破して勢いづきたい。捕手で4番の山下が攻守の要。変化球に切れがある木下、宮木ら投手陣をうまくリードしていく。打線は俊足の白川、バントがうまい山本の1、2番で好機を広げ、長打力がある尾上、山下で確実に1点を取りにいく。

　部長　平林　大輔
　監督　野田　　彰
　投手　木下　遥斗　3　江　迎
　捕手　山下　大翔　3　志　佐
　一塁　尾上　優太　3　平　戸
　二塁　前田　龍成　3　田　平
　三塁　川上　悠惺　3　中　部
◎遊撃　山本　優人　3　志　佐
　左翼　富森　　新　3　今　福
　中堅　白川　奨梧　3　田　平
　右翼　村辺　暖太　3　御　厨
　控え　久家　唯斗　3　　〃　
　　〃　　宮木　佑真　3　友　泉
　　〃　　山村　優志　3　江　迎
　　〃　　松本　快斗　3　南　部
　　〃　　森　　敦哉　3　鹿　町
　　〃　　塩谷　真叶　3　江　迎
　　〃　　西　　晴人　3　崎　辺
　　〃　　岩丸　尚武　2　清　水
　　〃　　川畑　玲央　3　崎　辺
　　〃　　渡邊　暖喜　3　御　厨
　　〃　　山口　堅大　3　早　岐

■瓊浦　10年ぶりのシード権

瓊浦の左のエース福留＝長崎市、県営ビッグNスタジアム

　昨秋は創成館、大崎の強豪を倒して3位。10年ぶりにシード権を獲得した。第4シードから33年ぶりの優勝を狙う。制球が良く、打たせて取るタイプの福留、矢野ら投手陣を、主将の捕手川元が引っ張る。遊撃境が要のバックが堅実に支えたい。攻撃は桃木らが足を絡めて好機を広げ、勝負強い前田、広角に打ち分けられる尾﨑ら中軸で得点していく。

　部長　森高　康信
　監督　谷口　智章
　投手　矢野　龍之　3　洞　北
◎捕手　川元　　紡　3　青　嶺
　一塁　入江　佑樹　3　水巻南
　二塁　前田　柊馬　3　白　光
　三塁　尾﨑　遥人　3　前原東
　遊撃　境　　篤志　3　田　隈
　左翼　谷口　心人　3　小　島
　中堅　川口　竜津　3　波佐見
　右翼　桃木　凪奨　3　谷山北
　控え　福留　琉晟　2　大野東
　　〃　　木村　隼翔　2　久　保
　　〃　　吉岡　　凌　2　熊　毛
　　〃　　末廣　真士　3　席　田
　　〃　　春﨑　幸雅　3　西　彼
　　〃　　林　　幸秀　2　壱　岐
　　〃　　土井　琉気　2　牛　津
　　〃　　蒲原　大輝　2　城　西
　　〃　　石田健太郎　2　有　川
　　〃　　相川　柊太　3　西　彼
　　〃　　中川　遥斗　3　小ケ倉

■長崎北陽台　守備でリズムつくる

　30年前に夏の甲子園で8強入りした公立校。守備からリズムに乗っていきたい。投手陣は緩急で勝負する池田、球威がある笹田の右の二枚看板。内野は堅実な陶山、岡の二遊間、外野は球際に強い小田、平山らが引っ張る。打線は出塁率が高い主将の1番大石が、いかに好機をつくれるかがカギ。長打力がある神谷、飛永らの一振りも欠かせない。

　部長　大久保耕造
　監督　山口　貴明
　投手　池田　晴太　3　長与二
　捕手　飛永　倫応　2　　〃　
　一塁　神谷　崇太　3　　〃　
　二塁　陶山　慶人　3　長　与
　三塁　宮﨑　　暖　3　長与二
　遊撃　岡　　柊真　2　長　与
　左翼　平山虎之介　3　時　津
　中堅　小田　龍慶　3　長　与
◎右翼　大石　将誠　3　長・琴海
　控え　笹田　圭人　2　長与二
　　〃　　月尾蒼太朗　2　　〃　
　　〃　　善岡　聖貴　2　岩　屋
　　〃　　石本　俊介　1　時　津
　　〃　　片山　功大　1　　〃　
　　〃　　松尾　感真　1　長与二
　　〃　　古閑　啓太　1　時　津
　　〃　　宮浦康太朗　1　岩　屋
　　〃　　八並　真斗　1　　〃　
　　〃　　天田　泰成　1　鳴　北
　　〃　　小森　晴翔　1　福　田

■大村　昨夏と同じ顔合わせ

　1回戦は2年連続で佐世保北との顔合わせとなった。ここを8-4で制して3回戦まで進んだ昨夏を再現したい。投手は打たせて取るタイプの中村海と福田。いずれも制球力がポイントになってきそうだ。三塁谷中を中心にした内野陣は失策が減ってきた。打線の軸は長打力がある岳野、寺田蓮、金子。全員が低く強い打球を心がけている。

　部長　黒江　英樹
　監督　原口　豊史
　投手　中村　海翔　3　　郡　
◎捕手　朝長　　珀　3　大　村
　一塁　村上　瑛汰　1　桜が原
　二塁　寺田　　蓮　3　東彼杵
　三塁　谷中心太朗　3　　郡　
　遊撃　福田　健人　3　西大村
　左翼　田中　　樹　3　　〃　
　中堅　岳野　倖真　2　　郡　
　右翼　金子　歩太　3　西大村
　控え　栁　　斗真　2　桜が原
　　〃　　西村　啓汰　1　　〃　
　　〃　　有木　一心　1　大　村
　　〃　　中村友太郎　1　　〃　
　　〃　　松田　航樹　1　　郡　
　　〃　　石橋　拓真　1　　〃　
　　〃　　寺田　　迅　1　東彼杵
　　〃　　芦塚　成葵　2　西大村
　　〃　　古川　拓海　1　大　村
　　〃　　松﨑　太紀　2　桜が原
　　〃　　菊井　隆義　2　　〃　

■川棚　“今季初勝利”へ一丸

　1年生11人が入部。春までは連合チームでの出場だったが、単独チームで本番に臨む。初戦の相手は力のある鹿町工。チーム一丸で“今季初勝利”をつかみたい。エース水野は制球が良く、打線でも主軸となる。主将の二塁岩永、捕手五反田を中心にした守備で、ミスをどれだけなくせるか。攻撃は犠打を絡めながら、松田らが勝負強さを発揮したい。

　部長　田中　秀和
　監督　山本孝一郎
　投手　水野　晴親　3　川　棚
　捕手　五反田真弥　3　　〃　
　一塁　松田　悠希　3　波佐見
◎二塁　岩永　一駿　3　　〃　
　三塁　日向　秋介　1　川　棚
　遊撃　稲吉　悠人　1　　〃　
　左翼　大嶋　琉生　1　広　田
　中堅　明時　海翔　1　川　棚
　右翼　安永　翔星　2　広　田
　控え　伊藤　佑真　1　　〃　
　　〃　　岡　　温人　1　東彼杵
　　〃　　三宅　正真　1　福　井
　　〃　　相知　正哉　1　東　明
　　〃　　志田　蓮斗　1　　〃　
　　〃　　山口　真平　1　川　棚
　　〃　　山田　日陽　1　東　明

■五島・五島海陽　抜群のチームワーク

　合同チームを結成した4月以降、ほぼ毎日一緒に練習を重ねている。学校は違っていても、顔なじみの選手が多く、チームワークは抜群。西海学園との初戦に一丸で臨む。エースは三振が取れる五島海陽の千代田。五島の捕手佐々野が長所を引き出す。攻守で存在感を発揮している八百、投手兼任の山下、ミート力がある三田ら五島勢が攻撃をリードする。

　部長　大平　好海
　監督　笠原　　優
　▽五島
　投手　山下　直大　3　岐　宿
◎捕手　佐々野勇人　3　　〃　
　一塁　山田　勝大　2　　〃　
　二塁　北川　総太　3　福　江
　三塁　三田　康貴　2　　〃　
　遊撃　八百　成海　2　　〃　
　左翼　松﨑　風薫　3　　〃　
　中堅　北川　響太　2　　〃　
　右翼　田村　　強　3　　〃　
　▽五島海陽
　投手　千代田　陸　3　福　江
　控え　寺坂　輝龍　2　三井楽

■清峰　屈指の右腕南に注目

　大会屈指の右腕南に注目。最速145キロの直球に切れのあるスライダーを織り交ぜる。球質も良く、NHK杯県大会1回戦で長崎日大を相手に8回5安打1失点と好投した。鴨川、武本ら3年生中心の内野陣とともに、まずは守りからリズムをつくっていく。打線は好機に強い竹永、2年生で長打力がある山邊、江口ら中軸が存在感を発揮できるか。

　部長　濱田　貴裕
　監督　入江　文和
　投手　南　　和紀　3　相　浦
　捕手　松尾　瑛太　1　中　里
　一塁　武本　悠汰　3　調　川
◎二塁　鴨川　星穏　3　祇　園
　三塁　竹永　朝陽　3　吉　井
　遊撃　喜代田大翔　2　中　里
　左翼　江口　宝輝　2　吉　井
　中堅　山邊　楓駕　2　相　浦
　右翼　橋口　喜琉　2　佐　々
　控え　平野　宇宙　3　小佐々
　　〃　　吉永　　創　2　　〃　
　　〃　　大浦　健司　2　佐　々
　　〃　　上野　海音　1　三川内
　　〃　　岩波　佑馬　2　吉　井
　　〃　　山村　　遼　3　鹿　町
　　〃　　岡﨑　晄宙　3　田　平
　　〃　　小西竜之介　3　志　佐
　　〃　　永野　公優　2　祇　園
　　〃　　川島　凌駕　2　相　浦
　　〃　　大久保雅斗　2　江　迎

■創成館　2強を崩せる大本命

主将としてチームを引っ張る創成館の向段＝長崎市、県営ビッグNスタジアム

　今季は春、NHK杯の4強が最高だが、準決勝でそれぞれ長崎日大、海星と延長タイブレークの接戦を演じた。2強を崩せる大本命になりそうだ。村田、岡崎ら好右腕がそろい、左の藤井を含めて投手をどう起用するかがポイントか。向段、小森山の二遊間を軸に守備からリズムをつくり、山口、上田、森友らが主力となる攻撃につなげていきたい。

　部長　中村　俊史
　監督　稙田　龍生
　投手　村田　昊徽　3　友　泉
　捕手　小副川朋也　3　嬉　野
　一塁　上田　優吾　3　三　宅
◎二塁　向段泰一郎　3　花　畑
　三塁　武富　颯汰　3　　〃　
　遊撃　小森山　仁　3　府中学園
　左翼　山口　　烈　3　　郡　
　中堅　森友　　碧　3　思　永
　右翼　福島　寛己　3　三　会
　控え　山下　　翔　2　和白丘
　　〃　　井口　珠璃　3　三　筑
　　〃　　下川　　輝　2　牛　津
　　〃　　永仮　琢馬　3　筑紫丘
　　〃　　長　　哲平　3　田主丸
　　〃　　田中　惟心　1　梅　林
　　〃　　畠中　唯人　3　金田義務教育
　　〃　　中島　理来　3　思　斉
　　〃　　藤井　大智　3　安　岡
　　〃　　岡崎　諒大　3　老　司
　　〃　　奥田　晴也　2　嘉　穂

■西陵　13年ぶり8強以上へ

　今季の最高成績は昨秋の3回戦進出。思うような結果を出せずに苦しんできた。初戦の相手は壱岐商。しっかり勝って、13年ぶりの8強以上へ向けて勢いに乗りたい。守備型のチームで、エース植木がゴロを打たせ、主将の三塁西らバックが積極的な守りでアウトを重ねる。打線は俊足の岩永佑、パンチ力のある林、寺尾、好機に強い西らが引っ張る。

　部長　松田　健作
　監督　矢ケ部和洋
　投手　植木　駿介　3　東長崎
　捕手　辻　　康生　2　　〃　
　一塁　尾﨑　陽斗　3　小長井
　二塁　山嵜　思侑　2　諫・琴海
◎三塁　西　　裕聡　3　東長崎
　遊撃　岩永　　佑　3　日　見
　左翼　寺尾　空流　2　西大村
　中堅　岩永　　純　3　東長崎
　右翼　林　　智洋　3　小　野
　控え　森　　悠李　3　日　見
　　〃　　山田　晃輝　3　長　与
　　〃　　片岡　　司　2　喜々津
　　〃　　米田　旺司　3　長　与
　　〃　　石丸　蓮冬　3　小　野
　　〃　　立石　泰陽　2　明　峰
　　〃　　宮崎　悠史　1　東長崎
　　〃　　堀川修三郎　1　西大村
　　〃　　吉岡　一虎　1　東長崎
　　〃　　一ノ瀬來夢　1　　〃　
　　〃　　田﨑　修太　1　北諫早

■佐世保北　春に波佐見と好勝負

　春の県大会は1回戦で波佐見と対戦。延長タイブレークの末に敗れたが、最後まで粘りを見せた。今季は失策から崩れるケースが多いため、エース高尾、主将の二塁徳久を中心に堅実な守備を心がける。打線の軸は昨季からの主力で長打力がある湯川、徳吉。バントがうまい松山、走力がある本木らが、持ち味を発揮して相手を揺さぶっていけるか。

　部長　小浦　研一
　監督　木寺　賢二
　投手　高尾　恭佑　2　愛　宕
　捕手　大石　廉真　3　吉　井
　一塁　湯川凛太郎　3　福　石
◎二塁　徳久　直紀　3　佐世保北
　三塁　木寺　紫月　2　山　澄
　遊撃　松山　輝星　3　佐世保北
　左翼　本木　遥和　3　　〃　
　中堅　徳吉　　裕　3　　〃　
　右翼　志水　和也　3　江　迎
　控え　森　恭太郎　2　佐世保北
　　〃　　峰松　　遼　1　　〃　
　　〃　　加瀬川右京　2　　〃　
　　〃　　山口　一嘉　2　　〃　
　　〃　　立木　清敬　3　中　部
　　〃　　吉住　太陽　2　佐世保北
　　〃　　山田虎太郎　2　清　水
　　〃　　川口　悠我　2　西　海
　　〃　　正木　　陽　2　愛　宕
　　〃　　吉村　悠月　1　佐世保北
　　〃　　乾　　優大　1　　〃　

■長崎明誠　ミスの連鎖を減らす

　1回戦は中地区の合同チームと対戦。ここを突破して、シード校の大崎に挑戦したい。エース望月はフォームが安定しており、直球に切れがある。攻撃でも主力の山下とともにマウンドを守る。主将の右翼浜田は攻守の要。思いきりのいい打撃とチーム一の強肩を誇る。打線は内山、山下、向井らがけん引。守備でミスの連鎖を減らすことができるか。

　部長　野中　　輝
　監督　山崎　　薫
　投手　望月　陽喜　3　長与二
　捕手　吉田　彪臥　2　長　与
　一塁　向井　健真　2　西浦上
　二塁　峰　　朋希　2　鳴　北
　三塁　浦　健一朗　3　三　重
　遊撃　内山　空龍　3　　〃　
　左翼　芦原　銀太　3　　〃　
　中堅　山下　大城　2　　〃　
◎右翼　浜田　魁士　3　　〃　
　控え　小川　優也　3　鳴　北
　　〃　　寺側　瑠隼　2　横　尾
　　〃　　田中　優亜　3　大瀬戸
　　〃　　中里　優人　3　岩　屋
　　〃　　木村　慶大　2　大瀬戸
　　〃　　松竹　輝空　3　三　重
　　〃　　大森　颯馬　2　横　尾
　　〃　　石原　駿也　2　時　津
　　〃　　宮田　昊青　1　長与二
　　〃　　中村　亮太　2　鳴　北
　　〃　　永末虎之助　1　　〃　

■西海学園　1、2年生12人で挑戦

　春までは合同チームで出場していたが、1年生が8人入部して単独出場できるようになった。主将の朝永、俊足の鶴薗ら少人数でも頑張ってきた2年生4人を含めて、1、2年生12人で挑む。背番号1を担う1年生の濵本は本格派の左腕。故障明けで本来はエースの宅島らが控える。打線は上位に好打者を配置。濵本、岡村の3、4番は長打力がある。

　部長　大久保一磨
　監督　与那嶺和憲
　投手　濵本　京介　1　日　宇
　捕手　横山　滉宜　1　海　星
◎一塁　朝永　煌也　2　早　岐
　二塁　永山　陽斗　1　大　野
　三塁　岡村　輝斗　1　　〃　
　遊撃　長嶋　莉希　1　江　迎
　左翼　宅島　慶太　2　祇　園
　中堅　鶴薗　心一　2　大　野
　右翼　井手琥太郎　1　福　石
　控え　筒井　愛翔　1　　〃　
　　〃　　指方　晴太　1　日　宇
　　〃　　大村　裕大　2　福　石

© 株式会社長崎新聞社

県内ニュース 長崎新聞スポーツ 長崎ローカルニュース

長崎新聞

長崎の旬の注目記事を発信しています。

関連記事

関連するトピック

長崎高校野球