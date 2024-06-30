めざせ甲子園2024・夏に懸ける46チーム④

Published
2024/06/30 11:35 (JST)
長崎総合科学大付投手陣の柱となる増永＝長崎市、県営ビッグNスタジアム

　※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性があります）

■大村工　力はシード校レベル

　昨秋、NHK杯で8強入り。攻守ともにレベルが高く、シード校に匹敵する力を備えている。打線はパンチ力のある梅本、好機に強い古川を中心に切れ目がない。エースの左腕新田はピンチに強く、緩急をうまく使える。チームの課題は終盤の失点の多さ。投手陣とともに二塁古川、中堅石橋らバックが集中を切らさず、最後まで堅実に守り抜きたい。

　部長　山口　翔史
　監督　宮原　更三
　投手　新田　琉夏　3　島原一
　捕手　神崎　　葵　3　有　明
　一塁　白川　　叶　3　芦　辺
　二塁　古川琉聖也　3　諫　早
　三塁　永石　悠真　3　石　田
　遊撃　松永　　陸　2　川　棚
　左翼　小畑　優人　3　勝　本
　中堅　石橋　汰士　3　川　棚
　右翼　楠本　颯太　2　大　村
　控え　鍬野　　蓮　3　高　来
　　〃　　芦塚　一路　2　　〃　
　　〃　　陣ノ内大雅　1　桜が原
　　〃　　岩永　璃空　3　川　棚
　　〃　　村川　藤士　1　北諫早
◎　〃　　木村　　隼　3　南　串
　　〃　　大塩　翔斗　1　瑞　穂
　　〃　　梅本　　遼　2　愛　野
　　〃　　中村　晃輔　3　玖　島
　　〃　　井手　麗夢　2　西大村
　　〃　　阿部　颯太　1　諫　早

■長崎総合科学大付　春とNHK杯で8強
　春、NHK杯で8強入りして第8シードに入った。攻守にまとまりがあり、接戦を勝ちきる強さを備えている。与四球が少ない増永、最速140キロの直球で押す上野ら投手陣を軸に、まずは島原－佐世保実の勝者との初戦に勝って勢いに乗りたい。攻撃は得点圏に走者を確実に進めて、得点圏打率が高い濵河、山口、大久保ら中軸でかえしていく。

　監督　渡瀬　　尚
　投手　増永　伊吹　3　那珂川南
　捕手　大久保瑛音　3　日　見
　一塁　濵河　　輝　3　早　良
◎二塁　中嶋　大夢　3　三　川
　三塁　柴原　佑成　3　有　明
　遊撃　赤瀬　想太　3　東長崎
　左翼　山口　豪慶　2　柏　原
　中堅　田中　夏也　3　三　宅
　右翼　馬場　大我　3　山　里
　控え　上野　陽稀　3　良　山
　　〃　　河内　翔愛　3　有　明
　　〃　　黒田　樹音　2　島原一
　　〃　　鹿目　珠徠　3　大宰府西
　　〃　　石山　珀斗　2　柏　原
　　〃　　永渕　聖万　2　城　北
　　〃　　片岡　真人　3　西浦上
　　〃　　草野　　慧　3　有　明
　　〃　　古賀　稜大　2　金　泉
　　〃　　西野　智耶　2　新　宮
　　〃　　佐藤　裕盛　3　　郡　

■島原　打力生かして上位へ

　NHK杯地区予選で春4強の鎮西学院に5-2で競り勝った。今夏は4番増見を軸にした打力を生かして8強入りを目指す。増見とともに打線を引っ張るのは、俊足の原川、小技が得意な井上の1、2番コンビ、主将の苑田ら。故障から復帰した草野の存在も心強い。初戦の相手は佐世保実。山本、山口ら投手陣が踏ん張って確実にアウトを積み重ねたい。

　部長　永尾幸次朗
　監督　野田　雄大
　投手　山本晃太郎　3　北有馬
　捕手　増見　　望　3　国　見
　一塁　宇土　奏汰　2　有　明
　二塁　内田　雅貴　3　有　家
　三塁　内田　大樹　3　瑞　穂
　遊撃　井上　善貴　3　布　津
◎左翼　苑田瑛太郎　3　西有家
　中堅　原川　紘英　2　島原一
　右翼　草野　流和　3　西有家
　控え　佐藤　匠真　2　島原三
　　〃　　石橋　睦己　2　西有家
　　〃　　近河　青颯　2　布　津
　　〃　　三浦　陽也　2　吾　妻
　　〃　　馬場　悠平　2　西有家
　　〃　　山口　世那　1　三　会
　　〃　　北浦　永祐　1　　〃　
　　〃　　北浦　凛太　1　　〃　
　　〃　　吉田　煌生　1　　〃　

■長崎東　まず5年ぶり1勝を

　NHK杯地区予選で海星の陣内に完全試合を達成されたが、試合自体は0-2の接戦だった。初戦で島原農を倒して5年ぶりの夏1勝をつかみ、シード校の九州文化学園に挑みたい。テンポがいい林、成長著しい尾上、直球に切れがある上戸ら投手陣の奮闘は必須。主将の小無田はプレーでチームを引っ張る。追塚、弘川は打線のキーマンになりそうだ。

　部長　山道　拓也
　監督　山口　一守
　投手　林　　伯龍　3　長　崎
　捕手　弘川　由倫　2　　橘　
　一塁　追塚　蒼生　3　東長崎
　二塁　竹村　拓真　3　長与二
　三塁　隅田　蒼瑛　3　桜馬場
◎遊撃　小無田龍洸　3　　橘　
　左翼　尾上　東吾　2　　〃　
　中堅　池田　光希　3　東長崎
　右翼　上戸　晴顕　3　　〃　
　控え　中村　成秀　3　長　崎
　　〃　　笠松　京平　2　　〃　
　　〃　　古賀　隆生　2　西浦上
　　〃　　松本　康平　2　長崎東
　　〃　　柴田　正眞　2　長　崎
　　〃　　田中　勇登　1　長崎東
　　〃　　青﨑　悠真　1　　〃　
　　〃　　松尾太一郎　1　　〃　

■壱岐　力ある3年生けん引

　NHK杯地区予選で3勝して県大会に進出。エース堤、主将の三塁江口ら力のある3年生が、2年生主体のチームをけん引している。堤は伸びのある直球が持ち味で、打たせて取るタイプの浦上が控え。強肩の捕手岩本が好リードで投手陣の力を引き出していく。出塁率が高い山口らを得点圏に進め、江口、浦上、前田らが勝負強さを発揮したい。

　部長　木下　直人
　監督　坂本　　徹
　投手　堤　凛太郎　3　石　田
　捕手　岩本　篤弥　2　勝　本
　一塁　前田　蒼太　2　芦　辺
　二塁　山口　廉斗　2　勝　本
◎三塁　江口亜夢瑠　3　石　田
　遊撃　浦上　脩吾　2　郷ノ浦
　左翼　島村　昊尚　2　　〃　
　中堅　桝崎　優志　3　芦　辺
　右翼　中上　　仁　2　郷ノ浦
　控え　草合　孝祐　3　　〃　
　　〃　　中村　琉詩　3　石　田
　　〃　　荒毛皇太郎　3　人吉二
　　〃　　安原　奨弥　2　郷ノ浦
　　〃　　久田　　魁　2　　〃　
　　〃　　辻村　悠士　2　石　田
　　〃　　植村　銀太　2　勝　本
　　〃　　小西桜ノ介　2　　〃　
　　〃　　日髙　陵真　2　　〃　
　　〃　　山内　倈惟　2　郷ノ浦
　　〃　　辻田　万翔　2　石　田

■佐世保商・佐世保西・平戸　楽しく笑顔で試合を

　3校合同チーム。夏1勝を懸けて上五島との開幕戦に臨む。週末の合同練習で声をかけ合ってチーム力を高めてきた。栗山と竹本の3年生2人が攻守の要。打たせて取るタイプの山口葦がマウンドを守る。攻撃はミート力のある服部、センスがいい山口葦、小技が利く烏山らが好機を演出したい。苦しい状況でも楽しく笑顔で試合をすることが目標だ。

　部長　郷野　功典
　　〃　　栗原　央明
　監督　萩原　広太
　▽佐世保商
　捕手　吉村　理人　1　日　野
　一塁　藤永　慶治　1　　〃　
◎二塁　栗山　聖悠　3　江　迎
　左翼　若松　海翔　1　福　石
　控え　山口　海鷹　1　祇　園
　　〃　　柳武　太陽　1　柚　木
　　〃　　阿南　才蔵　1　祇　園
　▽佐世保西
　投手　山口　葦考　1　田　平
　三塁　吉田　　充　1　大　野
　遊撃　服部　良大　1　山　澄
　中堅　竹本　芽生　3　西　海
　▽平戸
　右翼　烏山　恭輔　1　南　部

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