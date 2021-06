プレミアリーグが現地時間8月14日に開幕する、2021-22シーズンの日程を発表した。

グアルディオラが2度目のLMA最優秀監督賞を受賞!「選手やスタッフと分かち合いたい」

昨シーズン2年ぶりのプレミア制覇を果たしたジョゼップ・グアルディオラ監督率いるマンチェスター・シティは、開幕戦でトッテナム・ホットスパーとの“ビッグ6”対決が実現。昇格組のノリッジ・シティはホームにリバプールを迎え、チャンピオンシップのプレーオフを勝ち抜いたブレントフォードはアーセナルとの一戦に臨む。

2シーズンぶりプレミア制覇のマンC グアルディオラ監督「決して忘れられないシーズン」

またUEFAチャンピオンズリーグ王者チェルシーは、本拠地スタンフォード・ブリッジでクリスタル・パレスとロンドン勢対決。マンチェスター・ユナイテッドは、リーズ・ユナイテッドと魅力なシーズン幕開けを迎える。各月にビッグマッチが組まれていて、シーズン終盤にはチェルシーとマンUの一戦も。全380試合で開催されるヨーロッパ屈指の人気リーグは、新シーズンも目が離せない。

2021-22シーズン開幕節は以下の通り

ブレントフォード vs アーセナル

バーンリー vs ブライトン&ホーヴ・アルビオン

チェルシー vs クリスタル・パレス

エヴァートン vs サウサンプトン

レスター・シティ vs ウルヴァーハンプトン

マンチェスター・ユナイテッド vs リーズ・ユナイテッド

ニューカッスル・ユナイテッド vs ウェストハム・ユナイテッド

ノリッジ・シティ vs リバプール

トッテナム・ホットスパー vs マンチェスター・シティ

ワトフォード vs アストン・ビラ