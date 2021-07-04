強肩強打の捕手としてチームを引っ張る諫早農の高井＝諫早市、諫早農高野球場

※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性があります）

■大村工 トップクラスの打力

県内トップクラスの攻撃力を持つ注目校。NHK杯中地区予選は吉村の2試合連発もあり、創成館、小浜などの実力校を抑えて優勝した。ノーシードから初の甲子園を狙う。

1年時から主軸で今季も本塁打を量産してきた吉村を筆頭に、高見、浦颯、土井ら強打者が並ぶ。得点力が高いだけに、いかにリズムを崩さず守れるかが大切になりそうだ。

部長 江口 雅彦

監督 高比良俊作

投手 綛野 将麟 3 喜々津

捕手 井本 涼太 3 芦 辺

一塁 土井 麻聖 3 高 来

二塁 一瀬 大輝 2 波佐見

◎三塁 高見 日向 3 諫・琴海

遊撃 吉村健志郎 3 上五島

左翼 浦道 敬士 3 郡

中堅 浦 颯太 3 大 村

右翼 中里 翔太 3 愛 宕

控え 山口 智紀 3 諫 早

〃 徳永 海十 3 東長崎

〃 大塚 隼也 3 森 山

〃 水本 大雅 2 諫 早

〃 福島 慶 2 飯 盛

〃 浦 悠真 1 大 村

〃 江頭 虹太 3 高 来

〃 松本 竜輝 3 有 明

〃 田中 晴也 3 高 来

〃 弥永 武尊 2 小 野

〃 古賀 隼 2 大 村

■長崎北 普段通りのプレーを

今季は満足のいく結果を残せず、本番での巻き返しを誓う。1回戦の相手は難敵の佐世保工。普段通りにプレーができれば勝機は広がる。

エース木下は1年生ながらゲームをまとめる能力がある。2年生田口翔は打者の手元で動かすボールが持ち味。球際に強い荒木や寺下を中心にもり立てる。打線は上位陣の寺嶋、寺下らの出塁がカギを握る。

部長 永尾幸次朗

監督 矢ケ部和洋

投手 木下 諒 1 横 尾

捕手 真崎 翔平 2 山 里

一塁 平山 和弘 3 〃

◎二塁 寺下 翔斗 3 鳴 北

三塁 荒木 颯太 2 江 平

遊撃 本多 祐翔 1 小江原

左翼 山口 心誠 2 高 田

中堅 寺嶋 泰一 2 東福岡

自彊館

右翼 野口遼太郎 2 山 里

控え 久保 航輔 3 江 平

〃 江口 彰 3 岩 屋

〃 田口 翔大 2 淵

〃 田口 千翔 2 〃

〃 草野 悠人 2 高 田

〃 大塚 嵐士 2 岩 屋

〃 馬場 泰真 2 長大付

〃 森本龍太郎 1 西 泊

■諫早農 攻守堅実なシード校

春、NHK杯県大会ともに8強。NHK杯は今回第1シードの大崎に1-2と善戦した。第7シードとして攻守で堅実に試合を運ぶ力がある。

大崎戦で無四球完投した浜崎を、強肩の先輩高井がリードする。内野陣の要はフットワークが軽い中田。俊足のリードオフマンとしても力があり、本田、大坪ら得点源へ好機を回す。食トレも強化してきた。

部長 池田 祐二

監督 宮原 寛爾

投手 浜崎 拓真 2 吾 妻

捕手 高井 乙哉 3 長 田

一塁 本田 崇人 3 有 明

二塁 福田世希哉 2 加津佐

三塁 平松 春輝 2 北諫早

遊撃 中田 聖弥 3 島原二

左翼 大坪 音丸 2 大 村

中堅 北川 隆章 3 千々石

◎右翼 谷口 広陽 3 高 来

控え 山崎 天斗 2 北諫早

〃 道脇 大和 2 喜々津

〃 前田 竣瑛 2 国 見

〃 池角 海光 3 喜々津

〃 坂本 寛次 3 西諫早

〃 中村 誉 3 飯 盛

〃 土橋 秀平 3 森 山

〃 福田 恭吾 3 加津佐

〃 沼田琉之介 3 東長崎

〃 羽野 輝 2 小長井

〃 町田 竣哉 2 小 野

■佐世保南 初回の先制点を狙う

瓊浦との1回戦は好勝負に期待。初回の先制点をテーマに掲げ、バットで試合の主導権を奪いにいく。

江口、林、中山、大平の1～4番が機能するか。約10種類あるティー打撃などで力をつけて、変化球への対応法や好機での積極性も忘れずに打席へ入りたい。守備はテンポよく打ち取るエース萬屋を、外野の要で守備範囲が広い那須らが救う。

部長 小森 修一

監督 宮原 更三

投手 萬屋 陽己 2 崎 辺

捕手 中島 秀 2 小佐々

一塁 大平 海輝 2 山 澄

◎二塁 飯沼 良太 3 川 棚

三塁 中山 魁斗 3 日 宇

遊撃 林 侑毅 3 山 澄

左翼 江口 優希 3 祇 園

中堅 那須 祐太 3 中 里

右翼 田口喜一郎 3 早 岐

控え 野田 瑞智 2 福 石

〃 小川 湧暉 1 大 野

〃 吉牟田 豪 3 西 海

〃 森 一彗 3 福 石

〃 松野 咲大 2 山 澄

〃 竹林 晃成 2 〃

〃 高村 京 3 〃

〃 藤崎 昂大 3 日 宇

〃 前田 一樹 3 福 石

〃 中尾 優雅 2 広 田

〃 松浦 宗司 1 〃

■長崎北陽台 投手陣の制球がカギ

昨秋と春はともに初戦で延長の末に惜敗したが、NHK杯は長崎地区予選から県大会まで5試合を経験。貴重な実戦の中で得た手応えと課題の両方を胸に上位進出をうかがう。

山田、兼松ら投手陣の制球安定が不可欠。今村、川口、宮崎を軸とするバックを信じ、ストライク先行でいけるか。攻撃はパンチ力がある陶山や池田の前に走者をためたい。

部長 大小瀬格二

監督 山口 貴明

投手 山田 歩武 3 高 田

◎捕手 今村 悠斗 3 長与二

一塁 陶山 遥叶 3 長 与

二塁 川口 雄作 3 〃

三塁 浅井 優羽 3 鳴 北

遊撃 上野 克樹 3 時 津

左翼 瀧口 勝矢 3 鳴 北

中堅 宮崎 里玖 3 長与二

右翼 池田 幸陽 3 〃

控え 川津 海斗 3 〃

〃 兼松 直輝 3 長 与

〃 今村弥真斗 2 鳴 北

〃 中尾 幸哉 2 岩 屋

〃 安永 智哉 1 鳴 北

〃 藤井 真斗 2 時 津

〃 山口 智生 1 高 田

〃 坂口 凌 2 鳴 北

〃 山邊 虎冴 2 長 与

〃 小江 隼 2 時 津

〃 品川 稜侑 2 長 与

■長崎東 開幕戦で冷静に守る

練習試合を含めて今季初顔合わせとなる川棚との開幕戦に臨む。緊張感が漂う中、序盤から冷静に守り、いい流れで攻撃へつなげたい。

エース浜崎は調子の大きな波がない。けがから復帰した下川との継投も視野に丁寧にコースを突く。バックで存在感を示したいのは荒木と尾上、柴田。攻撃面は4番藤原の勝負強い一打がキーポイントになる。

部長 前田 耕平

監督 山口 一守

投手 浜崎 陸 3 戸 町

捕手 荒木 大和 3 橘

一塁 河島 貫太 3 駒 沢

◎二塁 尾上 和弥 3 横 尾

三塁 藤原 秀太 3 桜馬場

遊撃 柴田 楓真 3 長 崎

左翼 吉川 翔貴 2 東長崎

中堅 松竹啓太郎 1 橘

右翼 高田 大輝 2 桜馬場

控え 下川 朝陽 3 長 崎

〃 杉本 凱也 3 橘

〃 辻 伸太朗 3 長崎東

〃 片山 啓夢 2 東長崎

〃 松武 楓太 2 小ケ倉

〃 平野 翔大 2 茂 木

〃 齋藤 俊介 2 戸 町

〃 松本 唯希 3 淵

〃 片山 欧亮 3 〃

〃 阪倉 賢 2 長崎東

〃 大村 雄大 2 橘