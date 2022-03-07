〔地震〕石川県能登で震度4、津波の心配なし(3/8)

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気象庁によると、8日01:58頃、石川県能登地方を震源とするM4.8の地震があり、石川県能登で震度4の揺れを観測しました。
この地震による津波の心配はありません。

■発生事象
・発生日時　：3月8日01:58頃
・震源地　　：石川県能登地方(北緯37.5度、東経137.2度)
・震源の深さ：約10km
・地震の規模：M4.8(推定)

■震度3以上が観測された地域
・震度4　：石川県能登
・震度3　：新潟県上越、新潟県中越、富山県東部

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