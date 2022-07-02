めざせ甲子園2022　夏に懸ける51チーム・6

島原工、波佐見、長崎東、西海学園、猶興館、西彼杵

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長崎新聞 ＜HP特集＞

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　※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性があります）

■島原工　序盤の守備を大切に

　春の県大会3回戦、NHK杯地区予選1回戦は、それぞれ初回に先制点を許して敗戦。立ち上がりに注意して守備からリズムをつかみ、まずは上五島との1回戦を突破したい。
　本田、平田らタイプの異なる投手陣を俣川が冷静にリード。大黒柱の宮本、周囲への声掛けもうまい大場颯らがバックを落ち着かせる。攻撃は濱﨑、前田の出塁がカギになる。

　部長　苑田　恒仁
　監督　松尾　広大
　投手　本田　創悟　3　島原二
　捕手　俣川　秀太　3　島原一
　一塁　平田虎太朗　3　有　明
　二塁　前田京士朗　3　　〃　
◎三塁　宮本　晶翔　3　　〃　
　遊撃　大場　颯斗　3　三　会
　左翼　本多　冬芽　3　島原一
　中堅　濱﨑　琉斗　3　有　明
　右翼　山本　健世　3　国　見
　控え　松尾　そら　3　島原一
　　〃　　野田　空生　3　　〃　
　　〃　　古瀬　善友　2　島原三
　　〃　　大場　雅斗　2　三　会
　　〃　　山下　叶汰　3　島原一
　　〃　　馬場　佑都　2　国　見
　　〃　　水本　晴人　2　島原一
　　〃　　野田　夕生　1　　〃　
　　〃　　馬場　康輔　3　西有家
　　〃　　柴田誉空斗　1　有　明
　　〃　　馬渡　蓮聖　1　　〃　

■波佐見　攻撃陣トップクラス

　春の県王者で九州大会も強豪九州国際大付（福岡）に0-1で善戦。前哨戦のNHK杯県大会1回戦敗退は気を引き締め直す契機になった。
　井上、中山らを中心とした攻撃陣はトップクラス。パワーと機動力のバランスが取れている。エース左腕の渡辺は小気味いいテンポで大崩れしない。ここに続く投手の踏ん張りやバックの安定感が重要になる。

強力打線の中軸を担う波佐見の井上＝諫早市、スポーツパークいさはや第1野球場

　部長　米田　一夫
　監督　得永　　健
　投手　渡辺　大地　3　波佐見
　捕手　溝口　侑哉　3　　〃　
◎一塁　岩﨑　陽斗　3　岩　屋
　二塁　得永　祥志　3　波佐見
　三塁　中山　勇舞　2　長　与
　遊撃　坂口　絢星　3　佐　々
　左翼　川添　光稀　3　波佐見
　中堅　岩崎　　樹　3　　〃　
　右翼　井上　陽稀　3　日　野
　控え　片渕　優斗　3　西有田
　　〃　　赤木　輪生　3　田　平
　　〃　　長岡　哲平　3　荒　巻
　　〃　　三浦慶太朗　3　西　泊
　　〃　　前田　善行　3　西大村
　　〃　　辻村　逞翔　3　西　泊
　　〃　　飯尾　文哉　3　愛　宕
　　〃　　山田　翔大　3　波佐見
　　〃　　木村　謙吾　3　鶴見台
　　〃　　本田　想汰　3　西諫早
　　〃　　高村　　旭　3　西　彼

■長崎東　3年生バッテリー軸

　今季の公式戦は昨秋に1勝した後、すべて1点差で敗れた。初戦の相手は小浜。粘り強い攻守で難敵に立ち向かう。
　吉川－高田の3年生バッテリーが軸。身長180センチの吉川は球の切れで勝負し、主将の高田が冷静にリードする。攻撃は足や小技を絡めて好機を拡大。松武、石川、松竹らの勝負強い一打に期待がかかる。

　部長　前田　耕平
　監督　山口　一守
　投手　吉川　翔貴　3　東長崎
◎捕手　高田　大輝　3　桜馬場
　一塁　片山　啓夢　3　東長崎
　二塁　松武　楓太　3　小ケ倉
　三塁　平野　翔大　3　茂　木
　遊撃　石川　大朗　2　長大付
　左翼　齋藤　俊介　3　戸　町
　中堅　松竹啓太郎　2　　橘　
　右翼　阪倉　　賢　3　長崎東
　控え　大村　雄大　3　　橘　
　　〃　　芦塚　遼士　2　小　島
　　〃　　松尾　柊斗　2　東長崎
　　〃　　宗　直太郎　2　　橘　
　　〃　　末永　恵大　2　長　崎
　　〃　　本田　悠真　2　福　田
　　〃　　松村　広樹　2　小ケ倉
　　〃　　近藤　謙成　2　長崎東
　　〃　　小無田龍洸　1　　橘　
　　〃　　竹村　拓真　1　長与二
　　〃　　追塚　蒼生　1　東長崎

■西海学園　主将森田が攻守の要

　2回戦からの登場で、川棚－五島の勝者と対戦。どちらが来ても手ごわいが、ひた向きなプレーで活路を切り開く。
　主将の森田は捕手として的確に指示を送り、攻撃でも主軸。成長株の横田、山領らが打線をつなぎ、しぶとく得点する。故障から復帰した左腕木原は低めに集めて打ち取り、右腕小佐々は強気に攻める。

　部長　森下　典宏
　監督　与那嶺和憲
　投手　木原　健心　3　日　野
◎捕手　森田　陽太　3　佐　々
　一塁　山浦　響輝　3　崎　辺
　二塁　横田　真優　3　大　野
　三塁　前田　騰次　3　崎　辺
　遊撃　竹永　太陽　3　吉　井
　左翼　小佐々優雅　3　福　石
　中堅　山領　泰心　2　早　岐
　右翼　平井　隼人　3　山　澄
　控え　浅田　爽汰　3　日　宇
　　〃　　寺坂　智斗　2　祇　園
　　〃　　船津　隼人　2　日　宇
　　〃　　竹谷　　諒　2　崎　辺
　　〃　　法村　達哉　2　大　野
　　〃　　金ケ江啓太　2　山　澄
　　〃　　松瀬　晃季　2　大　野
　　〃　　関戸　羅衣　2　早　岐
　　〃　　相原　颯允　2　清　水
　　〃　　赤木　翔斗　2　日　宇

■猶興館　開幕戦の勝利に照準

　4年ぶりに単独チームで出場。開幕戦で島原農とぶつかる。NHK杯地区予選は春の県王者の波佐見に終盤まで食い下がった。まずは6年ぶりの初戦突破に照準を合わせる。
　主将の藤澤、成長著しい前川の両右腕を、二遊間の畑中、日高を軸にもり立てる。打線は青﨑、橋村、畑中らが中心。好機を確実に広げて、ここぞの場面で一本を出せるか。

　部長　中山　伸一
　監督　江口　真矩
　投手　前川　七星　2　平　戸
　捕手　青﨑　寛宗　3　南　部
　一塁　橋村　直暉　3　　〃　
　二塁　畑中　航希　3　平　戸
　三塁　松田　元希　1　　〃　
　遊撃　日高　　然　2　南　部
　左翼　米倉　崚亮　1　平　戸
◎中堅　藤澤　直弥　3　中　部
　右翼　中倉　宏斗　1　田　平
　控え　増山竜之介　2　平　戸
　　〃　　中野　達也　1　　〃　
　　〃　　中島　祐樹　1　田　平
　　〃　　岩田　雄弥　1　南　部
　　〃　　宮本　健照　1　　〃　

■西彼杵　登録選手9人で挑戦

　長崎鶴洋との連合チームで臨んだ昨年の初戦は、終盤粘りながらも7-9で惜敗した。今春に園山部長、坂下監督が就任して新体制でスタート。登録選手9人で挑戦する。
　控えがいない分、一人一人に高い意識が求められる。3年生3人のリーダーシップに期待。外野手の1年生小川は中学時のソフトテニス部から転向し、貴重な戦力になっている。

　部長　園山　泰浩
　監督　坂下　　透
　投手　田中　青空　3　西　彼
　捕手　岸下　秀也　2　　〃　
　一塁　中山　省吾　1　大瀬戸
　二塁　本田　大成　1　西　彼
　三塁　春崎　玲矢　3　　〃　
◎遊撃　長尾　　芹　3　大瀬戸
　左翼　小川　渉太　1　　〃　
　中堅　曽我部羽稀　1　　〃　
　右翼　川添　颯希　1　長・琴海

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