※メンバー表は左から守備位置、氏名、学年、出身中（◎は主将、登録選手は変更の可能性があります）

■島原工 序盤の守備を大切に

春の県大会3回戦、NHK杯地区予選1回戦は、それぞれ初回に先制点を許して敗戦。立ち上がりに注意して守備からリズムをつかみ、まずは上五島との1回戦を突破したい。

本田、平田らタイプの異なる投手陣を俣川が冷静にリード。大黒柱の宮本、周囲への声掛けもうまい大場颯らがバックを落ち着かせる。攻撃は濱﨑、前田の出塁がカギになる。

部長 苑田 恒仁

監督 松尾 広大

投手 本田 創悟 3 島原二

捕手 俣川 秀太 3 島原一

一塁 平田虎太朗 3 有 明

二塁 前田京士朗 3 〃

◎三塁 宮本 晶翔 3 〃

遊撃 大場 颯斗 3 三 会

左翼 本多 冬芽 3 島原一

中堅 濱﨑 琉斗 3 有 明

右翼 山本 健世 3 国 見

控え 松尾 そら 3 島原一

〃 野田 空生 3 〃

〃 古瀬 善友 2 島原三

〃 大場 雅斗 2 三 会

〃 山下 叶汰 3 島原一

〃 馬場 佑都 2 国 見

〃 水本 晴人 2 島原一

〃 野田 夕生 1 〃

〃 馬場 康輔 3 西有家

〃 柴田誉空斗 1 有 明

〃 馬渡 蓮聖 1 〃

■波佐見 攻撃陣トップクラス

春の県王者で九州大会も強豪九州国際大付（福岡）に0-1で善戦。前哨戦のNHK杯県大会1回戦敗退は気を引き締め直す契機になった。

井上、中山らを中心とした攻撃陣はトップクラス。パワーと機動力のバランスが取れている。エース左腕の渡辺は小気味いいテンポで大崩れしない。ここに続く投手の踏ん張りやバックの安定感が重要になる。

強力打線の中軸を担う波佐見の井上＝諫早市、スポーツパークいさはや第1野球場

部長 米田 一夫

監督 得永 健

投手 渡辺 大地 3 波佐見

捕手 溝口 侑哉 3 〃

◎一塁 岩﨑 陽斗 3 岩 屋

二塁 得永 祥志 3 波佐見

三塁 中山 勇舞 2 長 与

遊撃 坂口 絢星 3 佐 々

左翼 川添 光稀 3 波佐見

中堅 岩崎 樹 3 〃

右翼 井上 陽稀 3 日 野

控え 片渕 優斗 3 西有田

〃 赤木 輪生 3 田 平

〃 長岡 哲平 3 荒 巻

〃 三浦慶太朗 3 西 泊

〃 前田 善行 3 西大村

〃 辻村 逞翔 3 西 泊

〃 飯尾 文哉 3 愛 宕

〃 山田 翔大 3 波佐見

〃 木村 謙吾 3 鶴見台

〃 本田 想汰 3 西諫早

〃 高村 旭 3 西 彼

■長崎東 3年生バッテリー軸

今季の公式戦は昨秋に1勝した後、すべて1点差で敗れた。初戦の相手は小浜。粘り強い攻守で難敵に立ち向かう。

吉川－高田の3年生バッテリーが軸。身長180センチの吉川は球の切れで勝負し、主将の高田が冷静にリードする。攻撃は足や小技を絡めて好機を拡大。松武、石川、松竹らの勝負強い一打に期待がかかる。

部長 前田 耕平

監督 山口 一守

投手 吉川 翔貴 3 東長崎

◎捕手 高田 大輝 3 桜馬場

一塁 片山 啓夢 3 東長崎

二塁 松武 楓太 3 小ケ倉

三塁 平野 翔大 3 茂 木

遊撃 石川 大朗 2 長大付

左翼 齋藤 俊介 3 戸 町

中堅 松竹啓太郎 2 橘

右翼 阪倉 賢 3 長崎東

控え 大村 雄大 3 橘

〃 芦塚 遼士 2 小 島

〃 松尾 柊斗 2 東長崎

〃 宗 直太郎 2 橘

〃 末永 恵大 2 長 崎

〃 本田 悠真 2 福 田

〃 松村 広樹 2 小ケ倉

〃 近藤 謙成 2 長崎東

〃 小無田龍洸 1 橘

〃 竹村 拓真 1 長与二

〃 追塚 蒼生 1 東長崎

■西海学園 主将森田が攻守の要

2回戦からの登場で、川棚－五島の勝者と対戦。どちらが来ても手ごわいが、ひた向きなプレーで活路を切り開く。

主将の森田は捕手として的確に指示を送り、攻撃でも主軸。成長株の横田、山領らが打線をつなぎ、しぶとく得点する。故障から復帰した左腕木原は低めに集めて打ち取り、右腕小佐々は強気に攻める。

部長 森下 典宏

監督 与那嶺和憲

投手 木原 健心 3 日 野

◎捕手 森田 陽太 3 佐 々

一塁 山浦 響輝 3 崎 辺

二塁 横田 真優 3 大 野

三塁 前田 騰次 3 崎 辺

遊撃 竹永 太陽 3 吉 井

左翼 小佐々優雅 3 福 石

中堅 山領 泰心 2 早 岐

右翼 平井 隼人 3 山 澄

控え 浅田 爽汰 3 日 宇

〃 寺坂 智斗 2 祇 園

〃 船津 隼人 2 日 宇

〃 竹谷 諒 2 崎 辺

〃 法村 達哉 2 大 野

〃 金ケ江啓太 2 山 澄

〃 松瀬 晃季 2 大 野

〃 関戸 羅衣 2 早 岐

〃 相原 颯允 2 清 水

〃 赤木 翔斗 2 日 宇

■猶興館 開幕戦の勝利に照準

4年ぶりに単独チームで出場。開幕戦で島原農とぶつかる。NHK杯地区予選は春の県王者の波佐見に終盤まで食い下がった。まずは6年ぶりの初戦突破に照準を合わせる。

主将の藤澤、成長著しい前川の両右腕を、二遊間の畑中、日高を軸にもり立てる。打線は青﨑、橋村、畑中らが中心。好機を確実に広げて、ここぞの場面で一本を出せるか。

部長 中山 伸一

監督 江口 真矩

投手 前川 七星 2 平 戸

捕手 青﨑 寛宗 3 南 部

一塁 橋村 直暉 3 〃

二塁 畑中 航希 3 平 戸

三塁 松田 元希 1 〃

遊撃 日高 然 2 南 部

左翼 米倉 崚亮 1 平 戸

◎中堅 藤澤 直弥 3 中 部

右翼 中倉 宏斗 1 田 平

控え 増山竜之介 2 平 戸

〃 中野 達也 1 〃

〃 中島 祐樹 1 田 平

〃 岩田 雄弥 1 南 部

〃 宮本 健照 1 〃

■西彼杵 登録選手9人で挑戦

長崎鶴洋との連合チームで臨んだ昨年の初戦は、終盤粘りながらも7-9で惜敗した。今春に園山部長、坂下監督が就任して新体制でスタート。登録選手9人で挑戦する。

控えがいない分、一人一人に高い意識が求められる。3年生3人のリーダーシップに期待。外野手の1年生小川は中学時のソフトテニス部から転向し、貴重な戦力になっている。

部長 園山 泰浩

監督 坂下 透

投手 田中 青空 3 西 彼

捕手 岸下 秀也 2 〃

一塁 中山 省吾 1 大瀬戸

二塁 本田 大成 1 西 彼

三塁 春崎 玲矢 3 〃

◎遊撃 長尾 芹 3 大瀬戸

左翼 小川 渉太 1 〃

中堅 曽我部羽稀 1 〃

右翼 川添 颯希 1 長・琴海