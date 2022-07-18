＜高校野球千葉大会＞18日の試合結果＆19日試合予定 ベスト16決定へ

夏の高校野球千葉大会は１８日に１０日目を迎えました。

４球場で４回戦８試合がすべて無事に行われました。

１８日の試合結果は以下の通りです。

＜県総合ＳＣ＞

第１試合 翔凜 ４－５x 習志野（４回戦）

第２試合 拓殖大紅陵 ９－２ 昭和学院（４回戦/８回コールド）

第３試合 千葉学芸 １３－２ 千葉経大附（４回戦）

＜柏の葉＞

第１試合 行徳 ０－１３ 中央学院（４回戦/５回コールド）

第２試合 成田 １１－１ 長生（４回戦/８回コールド）

＜ゼットエー＞

第１試合 市立船橋 ８－１ 千葉明徳（４回戦）

第２試合 千葉日大一 ３－８ 市原中央（４回戦）

第３試合 暁星国際 １－７ 日体大柏（４回戦）

大会１１日目となる１９日は、３球場で４回戦８試合が行われます。

１９日の試合予定は以下の通りです。

＜県総合ＳＣ＞（チバテレで生中継）

第１試合 敬愛学園 － 東京学館（４回戦）

第２試合 千葉英和 － 専修大松戸（４回戦）

第３試合 千葉商業 － 銚子商業（４回戦）

＜柏の葉＞

第１試合 若松 － 東海大浦安（４回戦）

第２試合 東海大市原望洋 － 千葉敬愛（４回戦）

＜ゼットエー＞

第１試合 木更津総合 － 明聖（４回戦）

第２試合 多古 － 安房拓心（４回戦）

第３試合 西武台千葉 － 市立千葉（４回戦）

なお、チバテレでは県総合ＳＣ野球場で行われる４回戦３試合の様子を生中継！

それ以外の試合も、全試合バーチャル高校野球で配信いたします。

また、現在 SNSでは選手への応援メッセージや試合の感想を募集中！

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