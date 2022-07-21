＜高校野球千葉大会＞21日の試合結果＆22日試合予定 圧勝、接戦、サヨナラ…

夏の高校野球千葉大会は２１日に１２日目を迎えました。

５回戦８試合が３球場で行われました。

圧勝、接戦、そして劇的なサヨナラ…

２１日の試合結果は以下の通りです。

＜県総合ＳＣ＞

第１試合 木更津総合 ７－５ 東海大浦安（５回戦）

第２試合 千葉学芸 ２－３ 市立船橋（５回戦）

第３試合 銚子商業 ３－ ４成田（５回戦）

＜柏の葉＞

第１試合 習志野 ６－２ 市原中央（５回戦）

第２試合 東京学館 １１－０ 多古（５回戦/７回コールド）

＜ゼットエー＞

第１試合 千葉敬愛 ６－７ 拓殖大紅陵（５回戦）

第２試合 日体大柏 １－８ 中央学院（５回戦/７回コールド）

第３試合 専修大松戸 ８－０ 市立千葉（５回戦/７回コールド）

いよいよ大会１３日目となる２２日は、２球場で準々決勝４試合が行われます。

２２日の試合予定は以下の通りです。

＜ZOZOマリン＞（チバテレ（メインチャンネル）で生中継）

第１試合 拓殖大紅陵 － 習志野（準々決勝）

第２試合 専修大松戸 － 成田（準々決勝）

＜県総合ＳＣ＞（チバテレ（ミライチャンネル）で生中継）

第１試合 中央学院 － 市立船橋（準々決勝）

第２試合 木更津総合 － 東京学館（準々決勝）

なお、チバテレではZOZOマリン（メインチャンネル）と県総合ＳＣ野球場（ミライチャンネル）で行われる準々決勝４試合の様子をすべて生中継！

全試合バーチャル高校野球でも配信いたします。

また、現在 SNSでは選手への応援メッセージや試合の感想を募集中！

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