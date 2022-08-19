長崎税関は18日、7月の県内貿易概況を発表した。輸出額から輸入額を差し引いた貿易収支はマイナス495億6400万円で、比較可能な1979年以降最大の赤字だった。赤字は10カ月連続。

輸出額は前年同月比72.0％増の136億600万円で、4カ月連続のプラス。前年同月から新造船が1隻増えた船舶類が輸出額全体の9割を占めた。一般機械は前年同月のインド向けの発電用ボイラー部品輸出による反動減で63.0％減少した。

輸入額は5.9倍の631億7100万円。13カ月連続で前年を上回った。このうち95.4％を占めた鉱物性燃料の輸入額は3カ月連続で最大を更新。石炭の価格上昇や昨年の県内発電所クレーンの事故に伴う輸入減からの反動増が影響した。鉄鋼は韓国からのフラットロール製品が増加し、前年同月比77.8％増の10億5千万円だった。

長崎港の輸出額は7億8300万円で4カ月ぶりのマイナス。輸入額は104億1400万円。貿易収支はマイナス96億3100万円で、3カ月連続の赤字だった。