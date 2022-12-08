新型コロナウイルス感染者の入院状況（6日午後7時現在）

長崎県は7日、県内で新たに1191人の新型コロナウイルス感染者を確認し、療養中だった70代男性と80代女性の計2人が死亡したと発表した。千人超えは2日連続。新規クラスター（感染者集団）は3市で計6件発生した。県全体の確保病床使用率（6日午後7時時点）は24.2％。

長崎市のクラスターは4件。三つの医療機関で発生し、それぞれ14人（医療従事者8、患者6）、7人（職員4、患者3）、8人の陽性が判明した。民間高齢者福祉施設は施設関係者8人。対馬市の高齢者施設で20人（職員8、入所者12）、西海市の保育所では6人（職員4、園児2）がそれぞれ感染した。

感染者の年代別内訳は10代が222人で最多。▽40代184人▽10歳未満172人▽30代136人▽50代136人▽20代128人▽70代以上124人▽60代89人－と続いた。