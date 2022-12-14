新型コロナウイルス感染者の入院状況（12日午後7時現在）

長崎県は13日、県内で新たに1936人の新型コロナウイルス感染者を確認し、90歳以上の女性1人が死亡したと発表した。前週の同じ曜日を9日連続で上回った。同日までの7日間の感染者数は7869人で前週（11月30日～12月6日）比で1.56倍、3週間前（11月16～22日）比で2.11倍に増加した。

新規クラスター（感染者集団）は3市で計5件発生した。長崎市では民間高齢者福祉施設で関係者24人、別の民間高齢者福祉施設で関係者9人（職員1、利用者8）、私立高校で生徒10人がそれぞれ感染した。五島市の高齢者施設では28人（職員9、入所者19）、対馬南警察署では警察官6人の陽性がそれぞれ判明した。

県議会事務局は同日、中島廣義議長が感染したと発表した。

感染者の年代別内訳は、10代が436人で最多。▽10歳未満283人▽40代276人▽30代238人▽50代202人▽70代以上183人▽20代179人▽60代139人－だった。

11日時点の県内のワクチン接種率は1回目が82.3％、2回目が81.3％、3回目が70.5％、4回目が45.6％。3回目以降のうちオミクロン株対応は26.0％だった。