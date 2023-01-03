新型コロナウイルス感染者の入院状況（1日午後7時現在）

長崎県は2日、県内で新たに1049人の新型コロナウイルス感染者を確認し、3人が死亡したと発表した。新規クラスター（感染者集団）は5件。感染者数は前週の同じ曜日より363人多かった。

亡くなったのはいずれも70代の男性2人、女性1人。新規クラスターは長崎市の医療機関で13人（医療従事者8人、患者5人）と別の医療機関で23人（医療従事者7人、患者16人）、民間高齢者福祉施設で8人（利用者6人、職員2人）と別の同施設で10人がそれぞれ感染。壱岐市の医療機関では24人（職員10人、患者14人）の感染を確認したが、救急外来や入院の受け入れは継続している。

年代別では、40代が最多で174人。続いて▽20代167人▽30代150人▽10歳未満147人▽10代125人▽50代100人▽60代79人▽70代52人▽80代36人▽90歳以上19人。

1日に発表された感染者数は1081人で、3人が死亡した。