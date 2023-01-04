新型コロナウイルス感染者の入院状況（2日午後7時現在）

長崎県は3日、県内で新たに1163人の新型コロナウイルス感染者を確認し、3人が死亡したと発表した。新規クラスター（感染者集団）は4件発生した。

亡くなったのは80代の男性、女性各1人と90歳以上の女性1人。いずれも療養中だった。新規クラスターは、長崎市の医療機関で16人（医療従事者5、患者11）が感染し、該当する病棟での新規入院患者の受け入れを制限している。他の3件はいずれも同市の民間高齢者福祉施設で、それぞれ6人（職員3、利用者3）、11人（職員3、利用者8）、12人（職員6、利用者6）の感染を確認した。

年代別では40代の194人が最多。次いで▽20代182人▽30代166人▽10代144人▽50代136人▽70代以上133人▽10歳未満127人▽60代81人－だった。