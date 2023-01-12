新型コロナウイルス感染者の入院状況（10日午後7時現在）

長崎県は11日、県内で新たに3241人の新型コロナウイルス感染者を確認し、5人が死亡したと発表した。クラスター（感染者集団）は4件発生した。

亡くなったのは、80代の男性3人と90歳以上の男女の計5人。

クラスターは長崎市で3件発生。▽医療機関15人（医療従事者5、患者10）▽医療機関30人（医療従事者7、患者23）▽民間障害者福祉施設9人。五島市の医療機関で12人（職員4、患者8）の陽性が確認された。

佐世保市は、米海軍佐世保基地で新たに13人の感染を確認したと発表した。

県内の感染者の年齢別内訳では、70代以上が481人に上った。多い順に▽20代477人▽40代456人▽30代436人▽50代411人▽60代336人▽10代324人▽10歳未満320人－だった。

9日時点の県内のワクチン接種率は1回目82.3％、2回目81.3％、3回目71％、4回目48.9％。3回目以降のうちオミクロン株対応は38.3％（全国平均36.9％）。