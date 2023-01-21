新型コロナウイルス感染者の入院状況（19日午後7時現在）

長崎県は20日、県内で新たに918人の新型コロナウイルス感染者を確認し、13人が死亡したと発表した。死者13人は8月30日公表と並んで最多。

死亡したのは90歳以上が7人、80代4人、70代2人だった。死者の公表は27日連続。感染者は前週の同じ曜日より1157人少ない。

新たなクラスター（感染者集団）は長崎市で2件。医療機関では複数の病棟にわたり患者16人、医療従事者3人の計19人の感染が分かった。外来は継続し、新規入院の受け入れを休止した。民間高齢者福祉施設では利用者4人、職員2人の計6人の感染を確認した。同市立小の1学級が20日閉鎖した。

年代別では10歳未満が151人で最多。▽30代127人▽40代122人▽10代113人▽50代110人▽20代89人▽60代67人▽70代66人▽80代50人▽90歳以上23人－と続いた。