2試合連続で2-0から追いつかれたアーセナル。今節で悪い流れを断ち切れるか ©Getty Images

プレミアリーグは、第31節では首位アーセナルがアウェイでウェストハムに2-2と引き分け。2試合連続のドローとなり、レスターに3-1と快勝した2位マンチェスター・シティとの勝ち点差が4ポイントに縮まった。三笘薫が先発フル出場したブライトンは、チェルシーに先制されながらも2点を奪い返して逆転勝利を収めている。

4月21日から23日にかけては第32節が行われるが、マンチェスター・ユナイテッド vs チェルシー、ブライトン vs マンチェスター・シティは、マンチェスター・ユナイテッド、マンチェスター・シティ、ブライトンのFAカップ準決勝進出に伴い延期となるため、8試合が行われる。

首位アーセナルはホームで最下位サウサンプトンと対戦する。試合のないマンチェスター・シティとの勝ち点差を広げてプレッシャーをかけるため、そして第33節の直接対決に向けて勢いをつけるためにも絶対に負けられない一戦となる。前節、前々節は早い時間帯に連続ゴールを奪っているだけに、今節はその勢いを90分間、維持したい。

前節の敗戦で4位に後退したニューカッスルは、5位トッテナムとの直接対決に挑む。消化試合数はニューカッスルが1試合少ないとはいえ、両者の勝ち点差は3ポイント。トッテナムが勝利すれば同ポイントになるだけに、ニューカッスルとしては突き放しておきたいところ。前節、ボーンマスに逆転負けを喫したトッテナムも連敗は回避したい。

また、前節リーズから6ゴールを奪って大勝したリヴァプールは、18位ノッティンガム・フォレストとホームで対戦する。来シーズンのヨーロッパカップ戦出場権を手にするためにも、降格圏に沈む相手から確実に勝利を収めたい。

視聴方法は、SPOTV NOWで第32節の8試合をライブ配信予定。アーセナル vs サウサンプトン、リヴァプール vs ノッティンガム・フォレスト、ニューカッスル vs トッテナムの3試合は日本語実況解説で配信される。

そして、U-NEXTの「SPOTV NOWパック」をご利用の方は、U-NEXTでも8試合をライブで視聴できる。

ABEMAでは、ABEMAプレミアム(有料)で4月22日(土)4:00キックオフのアーセナル vs サウサンプトン、ABEMA(無料)で4月23日(日)22:00キックオフのニューカッスル vs トッテナムの試合が視聴できる。

4/22(土)4:00 アーセナル vs サウサンプトン

配信予定:SPOTV NOW 実況:西岡明彦 解説:坪井慶介 ABEMA 実況:下田恒幸 解説:林陵平

4/22(土)20:30 フラム vs リーズ

配信予定:SPOTV NOW 4/22(土)23:00 クリスタル・パレス vs エヴァートン

配信予定:SPOTV NOW 4/22(土)23:00 リヴァプール vs ノッティンガム・フォレスト

配信予定:SPOTV NOW 実況:倉敷保雄 解説:水沼貴史

4/22(土)23:00 ブレントフォード vs アストン・ヴィラ

配信予定:SPOTV NOW 4/22(土)23:00 レスター・シティ vs ウルブス

配信予定:SPOTV NOW 4/23(日)22:00 ニューカッスル vs トッテナム

配信予定:SPOTV NOW 実況:中村義昭 解説:ベン・メイブリー ABEMA 実況:福田浩大

4/23(日)22:00 ボーンマス vs ウェストハム

配信予定:SPOTV NOW