8月11日から14日にかけてプレミアリーグ第1節が行われる。2023-24シーズンが開幕する。昨シーズン、3冠を達成したマンチェスター・シティがどのようなスタートを切り、アーセナルやマンチェスター・ユナイテッド、リヴァプールといった強豪がどのように追随していくのか。指揮官の交代を経験したチェルシーやトッテナムがどう巻き返すのか。見どころは尽きない。もちろん冨安健洋(アーセナル)、三笘薫(ブライトン)にも注目だ。

◉注目カード

■バーンリー vs マンチェスター・C

王者マンチェスター・Cは、アウェイで昇格組のバーンリーと対戦する。アーセナルと対戦したコミュニティ・シールドではPK戦の末に敗北を喫したが、ケガの影響で開幕に間に合わないと見られていたケヴィン・デ・ブライネの復帰や若武者コール・パルマーの活躍などポジティブな要素もあった。8月5日に獲得したヨシュコ・グヴァルディオルのプレミアリーグデビューも待たれる。

■アーセナル vs ノッティンガム・フォレスト

アーセナルは本拠地にノッティンガム・フォレストを迎える。昨シーズン第37節の対戦で0-1と敗れ、優勝を逃すことになった因縁の相手だ。アーセナルは今夏、巨額の資金を投入してデクラン・ライス、カイ・ハヴァーツ、ユリアン・ティンバーと3人の即戦力を補強した。一方で、得点源のガブリエウ・ジェズスがヒザのケガで数週間の離脱に。エースの穴をどう埋め、新戦力をどう活用するか。そして冨安はどのように起用されるのか。ミケル・アルテタ監督の手腕に期待がかかる。

■ブライトン vs ルートン

昨シーズン6位と躍進したブライトンは昇格組のルートンをホームに迎える。司令塔だったアレクシス・マカリスターがリヴァプールに引き抜かれ、モイセス・カイセドにも移籍の噂があるものの、巧みなビルドアップや迫力ある攻撃は健在で、新戦力ジョアン・ペドロもチームに順応。三笘もプレシーズンマッチでは好調ぶりを見せており、さらなる上位進出に向けて好スタートを切りたい。

■チェルシー vs リヴァプール

強豪同士の対戦がいきなり実現する。チェルシーはマウリシオ・ポチェッティーノ監督を招聘し、大幅な選手の入れ替えを敢行。開幕に向けてチーム作りを進める中で好調だった新戦力クリストファー・エンクンクがヒザの手術で長期離脱することになり、不安を抱えながらの船出となる。一方のリヴァプールはジョーダン・ヘンダーソンやファビーニョがサウジアラビアに引き抜かれる一方、マカリスターやドミニク・ソボスライを補強。中盤が入れ替わったことに伴う連携面の不安を払拭できるか。

■その他の見どころ

アンジェ・ポステコグルー新監督が就任したトッテナムはアウェイでブレントフォードと対戦する。チームは大黒柱ハリー・ケインの去就に揺れており、彼が不在になることも見据えながら今シーズンの戦い方を模索していかなければならない。マンチェスター・ユナイテッドはウルブスをホームに迎える。新エース候補のラスムス・ホイルンドはケガを抱えた状態で加入しており、この試合は欠場の見込み。一方のウルブスは開幕直前にジュレン・ロペテギ監督が退任するという激震に見舞われており、強豪相手の苦戦は必至だ。



◉プレミアリーグ 第1節 試合日程

8月12日(土)

4:00 バーンリー vs マンチェスター・C

20:30 アーセナル vs ノッティンガム・フォレスト

23:00 シェフィールド・U vs クリスタルパレス

23:00 エヴァートン vs フラム

23:00 ブライトン vs ルートン・タウン

23:00 ボーンマス vs ウェストハム

8月13日(日)

1:30 ニューカッスル vs アストンヴィラ

22:00 ブレントフォード vs トッテナム

8月14日(月)

0:30 チェルシー vs リヴァプール

8月15日(火)

4:00 マンチェスター・U vs ウルブス

※時刻はすべて日本時間