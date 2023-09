写真:ここまで4戦3発の古橋は再びゴールを決められるか

スコティッシュ・プレミアシップは9月16日に第5節の6試合が行われる。首位に立つセルティックはホームでダンディー・ユナイテッドと対戦。エースの古橋亨梧は再び得点を挙げられるか。ケガが癒えてトレーニングをこなしている旗手怜央が復帰するかどうかにも注目だ。



◉注目カード

■セント・ジョンストン vs レンジャーズ

前節、宿敵セルティックに敗れたレンジャーズはアウェイでセント・ジョンストンと対戦する。ダービーマッチの前にはUEFAチャンピオンズリーグ4次予選でPSVにも敗れており、公式戦2連敗中となっているだけに、3連敗は何としても回避したいところ。セント・ジョンストンは開幕から2分け2敗と勝利を挙げられていないだけに戦いやすい相手と言えそうだが、油断は禁物だ。

■セルティック vs ダンディー・ユナイテッド

3勝1分けで首位に立つセルティックはダンディーとのホームゲーム。ここまで3ゴールの古橋亨梧、チャンスメーカーとして存在感を放つ前田大然の活躍に期待がかかるところだ。また、第2節アバディーン戦で途中出場しながら負傷交代し、戦列を離れていた旗手怜央がトレーニングに復帰。この試合でメンバー入りすれば、状況によっては出場の機会がありそうだ。

■ハーツ vs アバディーン

田川亨介、小田裕太郎を擁するハーツはホームでアバディーンと対戦。リーグ戦とUEFAヨーロッパカンファレンスリーグ4次予選と合わせて公式戦4連敗中、その4試合でわずか1ゴールと苦しい戦いが続いているだけに、不振からの脱却を期したいところ。相手のアバディーンも公式戦6試合で3分け3敗と未勝利が続いており、ともに勝利を目指した激しい戦いになりそうだ。小田の開幕節以来のゴール、田川の今シーズン初ゴールに期待したい。



◉スコティッシュ・プレミアシップ 第4節 試合日程

9月16日(土)

20:30 セント・ジョンストン vs レンジャーズ

23:00 マザーウェル vs セント・ミレン

23:00 ロス・カウンティ vs リヴィングストン

23:00 キルマーノック vs ハイバーニアン

23:00 ハーツ vs アバディーン

23:00 セルティック vs ダンディー・ユナイテッド

※時刻はすべて日本時間