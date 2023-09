写真:前節で今季初ゴールを決めた旗手。2戦連発はなるか

スコティッシュ・プレミアシップは9月30日に第7節の6試合が行われる。セルティックは前節、旗手怜央と前田大然にゴールが生まれ、日本人4人が存在感を発揮しつつある。ライバルのレンジャーズも調子を上げており、いよいよ2強がしのぎを削る状況になりつつある。



◉注目カード

■マザーウェル vs セルティック

リーグ戦3連勝を目指すセルティックは2試合連続のアウェーゲーム。マザーウェルは2連敗中とやや調子を落としているが、ここまで大崩れした試合は見せていないだけに侮れない。前節では古橋亨梧にはゴールが生まれなかったが、旗手怜央と前田大然が初ゴールを記録。岩田智輝も旗手との交代でピッチに立っており、この試合では日本人4人がそろい踏みする可能性もある。一方、ペナルティーエリア外でのファウルで一発退場となった守護神ジョー・ハートが出場停止となるため、ゴールマウスには多少の不安を抱えることになる。

■レンジャーズ vs アバディーン

レンジャーズは直近の公式戦で3連勝、3試合連続クリーンシートと好調を維持。11位のアバディーンと対戦する今節も確実に勝利を収め、首位セルティックへの追撃態勢を維持したい。第4節セルティック戦で負傷したトッド・キャントウェル、第5節セント・ジョンストン戦でゴールを決めた際に頬骨を骨折したダニーロはいずれも快方に向かっているようで、この試合に出場できる可能性もあるという。アバディーンは1勝2分け3敗と苦戦が続いているが、ボージャン・ミオフスキはここまで古橋、マット・オライリー(ともにセルティック)と並んで得点ランキングトップタイに立っており、レンジャーズとしては警戒すべき存在だ。

■ロス・カウンティ vs ハーツ

公式戦の直近6試合で1勝5分けと苦戦が続くハーツはロス・カウンティとのアウェーゲームに挑む。前節の試合では田川亨介がケガから復帰しベンチ入り(出場はせず)した一方、小田裕太郎はメンバー外だった。チームの不振脱却とともに、彼らの活躍にも期待したいところだ。



◉スコティッシュ・プレミアシップ 第7節 試合日程

9月30日(土)

20:30 マザーウェル vs セルティック

23:00 レンジャーズ vs アバディーン

23:00 ロス・カウンティ vs ハーツ

23:00 セント・ジョンストン vs リヴィングストン

23:00 ハイバーニアン vs ダンディー・ユナイテッド

23:00 キルマーノック vs セント・ミレン

※時刻はすべて日本時間