写真:日本代表にも選出された古橋。この男のゴールに期待がかかる

スコティッシュ・プレミアシップは10月7日から8日にかけて第8節の6試合が行われる。リーグ戦で好調のセルティックは連勝をさらに伸ばせるか。指揮官が交代したレンジャーズはここから巻き返しを図る。



◉注目カード

■セルティック vs キルマーノック

リーグ戦4連勝中と堅調なセルティックはキルマーノックとのホームゲーム。UEFAチャンピオンズリーグのラツィオ戦から中2日というハードスケジュールで迎える一戦だけに、ある程度のターンオーバーを敷く可能性もある。前節出場停止だった守護神ジョー・ハートは復帰が可能となり、リーグ戦で3試合連続得点中と好調なマット・オライリーも注目の存在だが、直近のリーグ戦2試合でゴールから遠ざかっている古橋亨梧をはじめ、日本人選手の活躍にも期待したい。

■セント・ミレン vs レンジャーズ

レンジャーズはセント・ミレンとのアウェーゲームに挑む。開幕から4勝3敗と調子が上がらず、前節アバディーン戦での完敗を受けてクラブはマイケル・ビール監督を解任。現役選手であり10番を背負うスティーヴン・デイヴィスが暫定監督としてこの試合を率いることになる。直前のUEFAヨーロッパリーグの試合が新体制での初戦となるが、この試合ではそこから進化した姿も見せたい。

■ハーツ vs ハイバーニアン

ハーツは同じエディンバラ地方に本拠を置くハイバーニアンとの「エディンバラ・ダービー」に挑む。足首を痛めていた田川亨介は前節の試合でベンチ入り。今節は何らかの形で試合に絡む可能性もある。一方、ハムストリングスに問題を抱えていた小田裕太郎はこの試合に間に合うかどうかは微妙な状況。復帰となった場合はホームでのダービーマッチで勝利に貢献するような活躍に期待したい。

◉スコティッシュ・プレミアシップ 第8節 試合日程

10月7日(土)

23:00 ダンディー・ユナイテッド vs ロス・カウンティ

23:00 ハーツ vs ハイバーニアン

23:00 リヴィングストン vs マザーウェル

23:00 セルティック vs キルマーノック

10月8日(日)

20:00 セント・ミレン vs レンジャーズ

23:00 アバディーン vs セント・ジョンストン

※時刻はすべて日本時間